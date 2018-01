In einem norddeutschen Küstenstädtchen verschwinden zu Beginn des 20. Jahrhunderts immer wieder kleine Jungen. Das Mädchen Laurin hat übersinnliche seherische Fähigkeiten und kommt dem Täter dadurch auf die Schliche. Da ihr Vater als Matrose immer sehr lange auf See ist und ihre Mutter gerade unter tragischen Umständen verstorben ist, muss sie sich dem schwarzen Mann ganz alleine stellen…

Diese ungewöhnliche Mischung aus Märchen und Horrorthriller drehte Robert Sigl 1988 in Ungarn mit Darstellern, die ihre Dialoge in Englisch aufsagten und diese zuvor phonetisch lernen mussten. Trotz des geringen Budgets von knapp über einer Million Mark, gelang Sigl ein atmosphärisch dichter Film, der irgendwo zwischen Märchen und Horror-Thriller angesiedelt ist.

Sigl blieb dem Genre treu und inszenierte 10 Jahre später den Horrorfilm Schrei – denn ich werde Dich töten!, der auf RTL gezeigt wurde. In den USA war dies Werk auf Video und DVD unter dem Titel School´s Out so erfolgreich, dass Sigl mit Das Mädcheninternat – Deine Schreie wird niemand hören eine Fortsetzung drehte. Knapp 30 Jahre nach seiner Entstehung liegt Laurin als liebevoll aufgemachte Blu-ray-Veröffentlichung vor.

Die Edition von Bildstörung enthält den 83-minütigen Film auf Blu-ray. Es liegt ein informatives 20-seitiges Booklet bei, sowie eine DVD mit Bonusmaterial: “Der Weihnachtsbaum“ (18-minütiger schwarzweißer Kurzfilm von Robert Sigl und Claus Eberth), “Robert Sigl erzählt“ (28:12 min), Behind the Scenes (9:37 min), Entfallene Szenen (19:20 min, wahlweise mit Kommentar von Robert Sigl. Leider musste auf Videomaterial zurückgegriffen werden, daher die mangelnde Bild- und Tonqualität und daher war es Sigl zu seinem Bedauern auch nicht möglich einen Director´s Cut von „Laurin“ anzufertigen), Verleihung des Bayerischen Filmpreises an Robert Sigl (2:39 min), sowie ausführliche Interviews mit Darstellern, Kameramann, Kritikern und eine Bildergalerie (2:56 min).

„Laurin“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Laurin“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Laurin“ bei ebay kaufen, hier anklicken