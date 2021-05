Schon immer war die Legion der Superhelden eine Gruppe mit politischem Auftrag: Für die United Planets (UP) sorgten sie für Recht und Ordnung in der gesamten Galaxie. Die UP sind so etwas wie die UN hier auf der Erde – nur eben viel größer und für alle Planeten.

So ist es natürlich besonders schlimm, dass die Vereinigten Planeten die Legion der Superhelden für schuldig befunden hat, Verbrechen gegen die Galaxie begangen zu haben. Grund des Anstoßes ist Superboy aus dem 21. Jahrhundert, der als neuestes Mitglied nun als Flütchling mit multitemporalem Hintergrund gilt. Das ist nur ein Problem, mit dem die Legion konfrontiert wird.

Gleichzeitig droht mit der „Großen Finsternis“ eine epochale Schlacht. In der finalen Konfrontation gibt es ein Wiedersehen mit Rogol Zaar, der mitverantwortlich war für die Zerstörung von Krypton und nun im 31. Jahrhundert New Krypton zerstören will.

Der Autor Brian Michael Bendis (Ultimate Spider-Man) liefert ein Ideenfeuerwerk ab und verpasst zum Beispiel Mon-El eine komplett neue Origin. Da sich die Geschichte mit den jungen Helden auch an jugendliche Leser wendet, gibt es eine Liebesgeschichte zwischen Saturn Girl und Superboy.

Der Storybogen um die Helden der Legion wird von einer wahren Legion von Zeichnern umgesetzt mit so illustren Namen wie Dan Jurgens, Jeff Lemire, David Mack, Alex Maleev, Arthur Adams, John Romita Jr. u.v.a.m.

Lang lebe die Legion!

Norbert Elbers

„Legion of Super-Heroes # 1: Superboy und die Legion“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Legion of Super-Heroes # 2: Angriff auf New Krypton“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Legion of Super-Heroes“ bei ebay kaufen, hier anklicken