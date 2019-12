Mit Lenas Reise gelang dem Autor Pierre Christin (Valerian und Veronique) und dem Texter André Juillard (Doppel 7) 2006 ein kleines Comic-Meisterwerk. Die Geschichte beginnt als melancholisch und entschleunigt erzählte Reise einer jungen Frau, die sich – ausgehend von Ostberlin – auf dem Landweg immer weiter nach Osten fortbewegt.

Bei den detailreichen Bildern konnte Juillard auf Fotodokumentationen des sehr reiselustigen Pierre Christin (siehe auch dessen von Philippe Aymond in Szene gesetzte Autobiografie Ost-West) zurückgreifen. Lena trifft auf ihrer Reise allerlei seltsame Menschen, von denen sie etwas erhält, oder denen sie etwas übergibt. Keiner dieser Zeitgenossen war Lena völlig unsympathisch, dennoch (Vorsicht, Spoiler!) befand sie sich auf einem Rachetrip.

Am Ende von Lenas Reise deutet sich an, dass die Protagonistin in Australien vielleicht doch etwas Glück und Ruhe findet. Doch in einem 2009 erschienenen Album schicken Christin und Juillard die junge Frau auf eine neue Mission. Es hat sechs Jahre gedauert, bis Lena und die drei Frauen auch bei uns veröffentlicht wurde. Obwohl Lenas Reise bei Carlsen noch lieferbar ist, hat sich der rührige Salleck Verlag der Fortsetzung angenommen.

Die Geschichte ist leider aktueller denn je. Unter sanften Druck des französischen Geheimdienstes infiltriert Lena im nahen Ost eine islamistische Terror-Organisation. Sie soll dort drei junge Frauen mit westlichen Lebensgewohnheiten vertraut machen, und reist anschließend mit ihnen nach Paris, damit sie dort einen Anschlag verüben können.

Christin vermeidet Schwarzweißmalerei in seiner Geschichte und stellt die drei als Attentäter vorgesehenen Frauen und deren Umfeld als sehr unterschiedlich motivierte Individuen dar. Am Ende der Geschichte – so viel sei verraten – ist Lena sich unsicher, ob sie Stolz oder Scham für das empfinden soll, was sie getan hat. Unter dem Titel Léna dans le brasier (Lena in der Flamme) ist in Frankreich gerade ein dritter Band dieser großartigen Reihe angekündigt.

