“Vielleicht stellen Sie sich einfach eine Frau vor, damit Sie es begreifen. Wenn sie aus einem intimen Verhältnis mit einer Frau, mit der sie schöne und miese Erlebnisse hatten, weggehen, und zu der Frau auf die andere Straßenseite ziehen, dann machen Sie doch auch nicht das Fenster auf und rufen: Da drüben wohnt ne Sau.“

So äußert sich der Dichter Thomas Brasch gegenüber einem sich DDR-Bashing erhoffenden Stern-Reporter, nachdem 1976 in Ostdeutschland seinem Ausreise-Antrag stattgegeben wurde. Zumindest haut der charismatisch von Albrecht Schuch verkörperte Brasch dieses und viele andere pointierte Statement in Andreas Kleinerts Biopic Lieber Thomas heraus.

Selbst wer zuvor noch nie etwas vom Schriftsteller und Filmregisseur Thomas Brasch gehört hat, dürfte von diesem Film begeistert sein. Trotz seines beträchtlichen Charmes und zahlreicher künstlerischer Talente war Brasch alles andere als ein Lebenskünstler.

Er flog von der Uni, seine Theater-Stücke wurden verboten und seine Bücher durften nur im Westen erscheinen. Nachdem Brasch Flugblätter verteilt hatte, landete er im DDR-Knast und anschließend in der Produktion. 1976 verließ er zusammen mit seiner Freundin Katharina Thalbach die DDR und wurde auch im Westen nicht glücklich…

Als faszinierende Mischung aus Dichtung und Wahrheit erzählt Andreas Kleinert in sieben Kapiteln Episoden aus dem bewegten und bewegenden Leben von Thomas Brasch. Da er Lieber Thomas in Schwarzweiß drehte, konnte Kleinert in seinem Film historische Aufnahmen einfügen. Neben Albrecht Schuch überzeugt auch Jörg Schüttauf als der Vater von Brasch und Jella Hase (Fack Ju, Goehte) als Katharina Thalbach.

Die DVD von EuroVideo enthält neben dem 150-minütigen Film noch diese Extras: Wer war Thomas Brasch? (1:08 min), Die Vision des Films (3:46 min), Der Künstler, der Rastlose, der Mann (2:42 min), Schuch ist Brasch (1:39 min), Das Erbe (2:29 min), Die Familie (2:11 min), Hinter den Kulissen (1:05 min), sowie der Trailer (1:54 min)

„Lieber Thomas“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Lieber Thomas“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken