Locke & Key: Himmel und Erde

Vom Februar 2008 bis zum Dezember 2018 erzählten der Autor Joe Hill (Blind) und der chilenische Zeichner Gabriel Rodriguez in 37 Comic-Heften ungewöhnliche Geschichten. Bei Locke & Key geht um die Witwe Nina, die mit ihren Kindern Bode, Kinsey und Tyler nach Lovecraft, Neuengland zieht. Dort wohnen sie im viktorianischen Keyhouse. Das Gebäude macht seinen Namen alle Ehre, denn mit den richtigen Schlüsseln scheint dort alles möglich zu sein.

Die Mischung aus Horror und Fantasy wurde dank Hills reger Phantasie und der sehr stylischen Bebilderung von Rodriguez zu einem großen Erfolg. Panini veröffentlichte die Reihe zunächst in sechs Paperbacks, von denen der letzte Band bereits vergriffen ist. Doch zum Glück erscheint dort auch eine dreibändige Gesamtausgabe im übergroßen Hardcover-Format von 19 x 29 cm.

In der selben Größe liegt auch ein Ergänzungsband vor, der unverzichtbar ist, für alle Fans der Serie. Enthalten sind drei Kurzgeschichten, die im Zusammenhang mit dem Keyhouse stehen und die Vielschichtigkeit von Locke & Key unterstreichen. Die Story Hinter dem Mond (Open the Moon) ist Ray Bradbury, dem Meister der poetischen Science-Fiction gewidmet. Erzählt wird, wie Anfang des letzten Jahrhunderts ein Vater mit seinem Sohn per Fesselballon zur Rückseite des Monds fliegt und dort dank eines magischen Schlüssels ein Geheimnis entdeckt.

Die zweite Geschichte Grindhouse scheint von einem völlig anderen Team zu stammen, ist dem Kriminalschriftsteller Laurence Block (8 Millionen Wege zu sterben) und erzählt eine ebenso magische wie blutrünstige Rachegeschichte. In der letzten Story In the Can (Stilles Örtchen) kommt es zu einer Wiederbegegnung mit Bode, Kinsey und Tyler.

Abgerundet wird das schöne Buch noch durch einen Fotobericht, der zeigt wie Joe Hill und Gabriel Rodriguez das Städtchen Nahant in Massachusetts besuchten, das dem fiktiven Ort Lovecraft als Vorlage diente.

