1980 gelang dem Regisseur Claude Pinoteau mit La Boum – Die Fete das Kunststück eine Komödie zu drehen, die sowohl Teenagern als auch deren Eltern gefiel. Die 13-jährige Sophie Marceau debütierte in diesem Film als Vic, die wohlbehütet in Paris aufwächst und ihre erste große Liebe erlebt.

Fast 30 Jahre später wechselte Sophie Marceau die Fronten und spielte in LOL – Laughing Out Loud eine alleinerziehende Mutter, die sich mit den Problemen ihrer pubertierenden Tochter auseinandersetzen muss.

Auch LOL, der Film erreichte in Frankreich fast 4 Millionen Kinobesucher, ist eine angenehm leichtfüßige Komödie. Die Probleme von Eltern und Heranwachsenden werden zwar ernst genommen, aber nicht als unlösbar dargestellt. Zudem wird noch recht amüsant gezeigt, wie junge Menschen nach allen Regeln der allerneusten Technik miteinander kommunizieren, sich aber trotzdem nicht immer verstehen.

Dies fiel auch in den USA auf und daher lag die Idee eines englischsprachigen Remakes recht nahe. Nicht nur der Titel des Originalfilms sondern auch fast das komplette Drehbuch, die Regisseurin Lisa Azuelos und sogar die schöne Superschnulze “Little Sister“ wurden übernommen. Die Handlung spielt jetzt in Chicago und die Klassenreise geht diesmal nicht nach London sondern (thematisch passend) nach Paris.

Insgesamt gelang ein nahezu verlustfreies Remake, das mit Demi Moore in der Marceau-Rolle und auch in den Nebenrollen bestens besetzt ist. Die Tochter Lola alias LOL wird von Hannah Montana Miley Cyrus gespielt, die bereits in Mit dir an meiner Seite solide Kino-Präsenz zeigte. In den US-Kinos konnte der für 11 Millionen Dollar recht preiswert produzierte Film nicht punkten, sondern spielte nicht einmal seine Herstellungskosten ein. Das lag jedoch weniger an dessen Qualität sondern daran, dass die eher auf Horror-Stoffe spezialisierte Produktions-Firma Lionsgate ihrem Film nicht so recht traute und diesen nur in wenigen Kinos zeigte. Dabei ist LOL – Laughing Out Loud eine sehr sympathische Komödie, die ideal geeignet ist für gemeinsame Kinobesuche von Müttern und Töchtern.

„LOL – Laughing Out Loud“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„LOL – Laughing Out Loud“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„LOL – Laughing Out Loud“ bei ebay kaufen, hier anklicken

„LOL“von 2008 als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„LOL“von 2008 als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„La Boum 1 + 2“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„La Boum 1 + 2“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken