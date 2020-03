Lucky Luke # 98: Volle Fahrt voraus

Der 98. Band der Traditions-Serie Lucky Luke erzählt wieder kein durchgehendes Abenteuer, sondern kurze Geschichten aus der Jugendzeit des einsamen Cowboys, der schneller als sein Schatten zieht. Das ist sehr schade, denn gerade in den letzten beiden Alben Das gelobte Land und Ein Cowboy in Paris vom Team Achdé und Jul zeigte sich die Serie wieder in alter Größe.

Doch nun also bereits der siebte Sammelband mit Geschichten von Lucky Kid (oder Kid Lucky, wie er im Original heißt). Zur Eröffnung gibt es auch diesmal eine etwas längere sechsseitige Geschichte, der es recht gut gelingt eine Verbindung zwischen Lucky Luke, wie wir ihn kennen, und seiner kleinwüchsigen Jugend-Version herzustellen. Dabei geht es um Pferdediebe, denen der Galgen droht…

Das restliche Album ist mit Onepagern von Achdé gefüllt, bei denen manchmal der Schlussgag bereits im ersten Panel zu erraten ist. Doch es gibt auch pfiffigere Short Storys, die in Aussicht stellen, dass Lucky Luke auch Totengräber oder ein Superheld wie Captain America hätte werden können. Naja, zur Verkürzung der Wartezeit auf das nächste längere Abenteuer des Westernhelden taugt dieser Comic durchaus.

