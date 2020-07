Lurchi: Entführern auf der Spur

Lurchi möchte sich ein Haustier zulegen. Im Zoofachgeschäft wird er auch fündig. Er kauft sich eine echte Spürschnecke. Die hat Wachtmeister Katzbuckel dort abgegeben, weil sie zu alt für den aktiven Dienst geworden ist.

Gute Entscheidung von Lurchi, ein solch pfiffiges Tier zu kaufen! Denn noch vor dem Laden entdecken die Freunde, dass die Fee Emily vom Fleck weg verschwunden ist. Nur ihr Zauberstab liegt noch da. Sofort nimmt die Spürschnecke die Spur auf. Sie führt über Stock und Stein in den “Alten Wald“, wo die Hexe Zorrboza ihr Versteck hat. Die Bande der “Hinterlistigen Hunde“ hat Emily im Auftrag der Hexe entführt! Zorrboza hat es auf den Feenstaub von Emily abgesehen.

Wir erinnern uns: Die Hexe Zorrboza hatte ihren ersten Auftritt in Heft 163 (Lurchi und der Sein der Weisen) und die Bande der “Hinterlistigen Hunde“ kennen wir aus Heft 162 (Lurchi und und der Zeitreisende).Zum Glück sind die hinterlistigen Hunde gar nicht so gescheit und tappen in ihre eigene Falle, die für Lurchi und seine Freunde gedacht war. Und so schallt es im Hexenhaus lange noch: Salamander leben hoch!

Dieses 164. Lurchi-Heft enthält die 54. von Dietwald Doblies gezeichnete Geschichte. Doblies ist seit 1995 für die Gestaltung der Lurchi-Abenteuer verantwortlich ist. Zusätzlich sind von ihm noch vier kleine Geschichten im klassischen Pixi-Format (2000) und drei Geschichten in einem etwas größeren (als Pixi-)Format (2001/2002). Ferner wurde noch eine (Pixi-)Lurchi-Geschichte von ihm in einer kleinen Auflage im Comicmagazin Sammlerherz veröffentlicht (Mäusepiep und Freitag der 13.).

Bis heute erfreut sich Lurchi allergrößter Beliebtheit: Der Lurch kam durch!

Norbert Elbers

