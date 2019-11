Lurchi Sonderheft: Im Technoseum

Das Technoseum im baden-württembergischen Mannheim bietet Anschauungsmaterial zur Industrialisierung Deutschlands in Geschichte und Gegenwart. In über einhundert Experimentierstationen bietet es den Besuchern interaktiv und spielerisch die Möglichkeit, naturwissenschaftliche und technische Zusammenhänge zu verstehen.

Ein sehr geeigneter Ort für eine Sonderausstellung zum Thema “Werben & Verkaufen“. In der Zeit vom 7.11.2019 bis zum 1.6.2020 werden in dieser Wechselausstellung Werbefiguren, Werbemittel und Exponate rund ums Werben präsentiert. Und da darf die vielleicht bekannteste und langlebigste Werbefigur von allen nicht fehlen: Lurchi der Salamander!

So begibt er sich mit seinen Freunden Hopps dem Frosch, dem Zwerg Piping, dem Mäuserich Mäusepiep, dem Igel Igelmann, die Gelbbauchunke Unkerich und der Zauberfee Emily in die Ausstellung. Aber bei der Führung durch Emil Elster müssen sie feststellen, dass eine uralte Zwiebackdose aus der Kaiserzeit gestohlen wurde und stattdessen an ihrer Stelle ein Erpresserbrief liegt „100€ am Teich im Park heute Abend“.

Mit allerhöchstem detektivischem Spürsinn machen sich die Freunde auf die Suche nach dem Dieb! Und dieses Mal am Ende heißt es: “Das TECHNOSEUM lebe hoch!“ Einen weiteren redaktionellen Teil hat dieses Sonderheft nicht.

Wer hätte im Jahr 1937, dem Geburtsjahr von Lurchi, das gedacht, dass dem Feuersalamander ein so langes und erfolgreiches Leben beschieden sein würde. Aber bis heute erfreut er sich allergrößter Bekanntheit und Beliebtheit: Der Lurc kam durch!

Norbert Elbers

„Lurchis Abenteuer: Das lustige Salamanderbuch – Band 1“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Lurchi“ bei ebay kaufen, hier anklicken

„Lurchis Abenteuer: Das lustige Salamanderbuch – Band 2“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Lurchis Abenteuer: Das lustige Salamanderbuch – Band 3“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Lurchis Abenteuer: Das lustige Salamanderbuch – Band 4“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Lurchis Abenteuer: Das lustige Salamanderbuch – Band 5“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Lurchis Abenteuer: Das lustige Salamanderbuch – Band 6“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Lurchis Abenteuer: Das lustige Salamanderbuch – Band 7“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Lurchis Abenteuer: Das lustige Salamanderbuch – Band 8“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

h kam durch!