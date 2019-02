Lurchi und das Geheimnis des Bermudadreiecks

Lurchi und seine Freunde tuckern mit ihrem Boot über das Meer. Sie befinden sich in einem sehr geheimnisumwitterten Gebiet: Dem Bermudadreieck. Gegenstand unzähliger Geschichten und Theorien, weil hier immer wieder Schiffe und Flugzeuge in der Vergangenheit verschwunden sind. Jetzt also möchten Lurchi & Co. diesem Geheimnis auf den Grund gehen; im wahrsten Sinne des Wortes. Mit einer Tauchkugel lassen sie sich in die Tiefe herab.

Aber Unterwasser sehen sie einen grellen Blitz und fallen in den Tiefschlaf. Wieder erwacht müssen sie nicht schlecht staunen, was sie da entdecken. Auf dem Meeresgrund ist eine riesige Unterwasserstation. Kleine grüne Hamster vom Planeten Klau-Klau haben hier die Schiffe und Flugzeuge entführt und schrauben sie auseinander. Hier sind sie alle versammelt die Verschollenen: Flug 19, Kohleschiff USS Cyclops, die Marine Sulphur Queen. Jetzt endlich ist deren Verbleib aufgeklärt!

Die Besatzungen halten die intergalaktischen Diebe gefangen. Die Metallteile werden auf ihren Planeten gebracht, weil dort Eisen sehr knapp ist. Wieder einmal ist die nächste Sensation perfekt: Nachdem sie im letzten Band das Geheimnis von Loch Ness geklärt haben und in Band #156 schon ein anderes sagenumwobenes Fabelwesen entdeckt hatten, nämlich den Yeti – klären sie dieses Mal das Geheimnis um das Bermudadreieck.

Im redaktionellen Teil des Lurchi-Heftes geht es diesmal selbstverständlich – dem Inhalt des Heftes entsprechend – um das sagenumwobene Dreieck im Atlantik. Es liegt nördlich der Karibik etwa zwischen Süd-Florida, Puerto Rico und Bermuda. Wir erfahren Wissenswertes über seine Geschichte.

Wer hätte im Jahre 1937 dem Geburtsjahr von Lurchi das gedacht, dass dem Feuersalamander ein so langes und erfolgreiches Leben beschieden sein würde. Aber bis heute erfreut er sich großer Beliebtheit: Der Lurch kam durch!

Bis dahin schallt es lange noch, Salamander lebe hoch!

Norbert Elbers

„Lurchis Abenteuer: Das lustige Salamanderbuch – Band 1“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Lurchi“ bei ebay kaufen, hier anklicken

„Lurchis Abenteuer: Das lustige Salamanderbuch – Band 2“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Lurchis Abenteuer: Das lustige Salamanderbuch – Band 3“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Lurchis Abenteuer: Das lustige Salamanderbuch – Band 4“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Lurchis Abenteuer: Das lustige Salamanderbuch – Band 5“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Lurchis Abenteuer: Das lustige Salamanderbuch – Band 6“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Lurchis Abenteuer: Das lustige Salamanderbuch – Band 7“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Lurchis Abenteuer: Das lustige Salamanderbuch – Band 8“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken