Lurchi und seine Freunde reisen nach Schottland zum berühmten Loch Ness, um dort nach dem Ungeheuer Ausschau zu halten. Denn sie haben in der Zeitung gelesen, dass seit einiger Zeit es jetzt öfters gesehen wurde. Und wie praktisch – sehr nahe am See finden sie auch ein Hotel.

Aber alles was Unkerich finden kann ist eine Geheimtür mit Geheimgang. Und die führt zu einem unteridischen U-Boot. Währenddessen stehen viele Touristen am Ufer des Sees und halten Ausschau. Was für eine Verwirrung, als tatsächlich Nessie auftaucht und Unkerich sich ein seinem Hals festklammert.

Die Freunde retten in schnellstens, müssen aber festtstellen, dass das vermeintliche Ungeheuer nur ein U-Boot ist. Wird sich das richtige Ungeheuer dennoch zeigen? Bahnt sich die nächste Sensation an? Wird Lurchi – nachdem er in Band #156 schon ein anderes sagenumwobenes Fabelwesen entdeckt hatte, nämlich den Yeti – dieses Mal das Geheimnis um Nessie lüften?

Im redaktionellen Teil des Lurchiheftes geht es diesmal selbstverständlich – dem Inhalt des Heftes entsprechend – um Nessie und wir erfahren Wissenswertes über seine Geschichte. Wer hätte im Jahre 1937 dem Geburtsjahr von Lurchi das gedacht, dass dem Feuersalamander ein so langes und erfolgreiches Leben beschieden sein würde. Aber bis heute erfreut er sich großer Beliebtheit: Der Lurch kam durch!

Bis dahin schallt es lange noch, Salamander lebe hoch!

“Lurchi und das Ungeheuer von Loch Ness“ Lurchis Abenteuer – Das lustige Salamanderheft Folge 160; Zeichnungen und Text: Dietwald Doblies; Preis: kostenlose Werbebroschüre; 12 Seiten, mehrfarbig

Norbert Elbers

