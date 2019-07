Lurchi und der Zeitreisende

Lurchi und seine Freunde machen Bekanntschaft mit einem echten Prinzen aus dem Alten Ägypten! Um alle Neuverfilmungen des Kinoklassikers Die Mumie zu sehen, reist der Prinz mit Hilfe eines Amulettes für Zeitreisen in die Zukunft. Um sich auf den neuesten Stand zu bringen, was Neuverfilmungen und Sonstiges zu dem Thema gibt, begeben sich alle in den Comic-Laden in Molchhausen.

Aber die Freunde wurden von der Bande der “Hinterlistigen Hunde“ belauscht und sie möchte das Amulett in ihren Besitz bringen. Dramatische Szenen, bis am Ende alles wieder gut ist und der Prinz in seine Zeit reisen kann: Und wieder schallt es lange noch: Salamander lebe hoch!

Im Jahr 1995 übernahm der 1962 geborene Grafiker und Illustrator Dietwald Doblies die Heftserie mit Heft Nummer 115 (Lurchi und die Zaubersteine). Wie immer sind unglaublich viele Details bei Doblies zu finden. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum sich gerade Kinder davon angesprochen fühlen – lieben sie doch Wimmelbilder, auf denen es unendlich viel zu entdecken gibt. Es macht sehr viel Spaß, die vielen Tiere und Einzelheiten aufzuspüren.

Doblies kommt mit viel Ideenreichtum und viel Liebe zum Detail diesen Erwartungen entgegen. Eine gehörige Portion Wortwitz – die drei Mitglieder der “Hinterlistigen Hunde“ heißen Schnief, Schnapp und Schnüffel und fährt einen Köter-Car mit Bellomotor – im neuesten Heft runden das Ganze ab. Im redaktionellen Teil des Lurchi-Heftes geht es diesmal selbstverständlich – dem Inhalt des Heftes entsprechend – um das Alte Ägypten. Interessant und kindgerecht erfahren wir allerlei Wissenswertes über Pyramiden.

Wer hätte im Jahre 1937 dem Geburtsjahr von Lurchi das gedacht, dass dem Feuersalamander ein so langes und erfolgreiches Leben beschieden sein würde. Aber bis heute erfreut er sich großer Beliebtheit: Der Lurch kam durch!

Norbert Elbers

