Nach einer geheimen Rave-Party sind die beiden aus gutem Hause stammenden Jugendlichen Adele und Luca plötzlich spurlos verschwunden. Da es sich bei Luca um den Sohn des Polizei-Präfekten Rio (Massimo Popolizio) handelt, werden alle Mittel eingesetzt um den Fall zu lösen.

Sogar der verhaltensauffällige Leutnant Meda (Edoardo Pesce) kommt zum Einsatz. Der Mann, den alle Mad Dog nennen, findet nicht nur heraus, dass völlig übersehen wurde, dass auch die Tochter der bulgarischen Ex-Prostituierten Nevena (Chiara Basserman) verschwunden ist, sondern vieles auch ganz anders ist als es anfangs wirkte…

Edoardo Pesce und Edoardo Pesce

Basierend auf einen Roman von Giorgio Glaviano gelang Vincenzo Alfieri 20021 mit Ai confini del male ein äußerst düsterer Thriller. Thematisch passend spielt die Geschichte in einer toskanischen Region, in der offensichtlich nie die Sonne scheint, weiterhin die Geister der Vergangenheit herumspuken und die Bewohner lieber Friedhöfe als Gasthäuser besuchen. Die finstere Atmosphäre und auch die Hauptdarsteller ziehen den Zuschauer sofort in den Bann.

Während Edoardo Pesce durch seine Wutausbrüche an den jungen Russell Crowe erinnert, lässt Massimo Popolizio langsam aber sicher durchschimmern, dass sein Rio sehr viel mehr ist, als ein um seine Karriere besorgter Spießer. Auch Roberta Caronia als dessen Ehefrau Antonella und Chiara Basserman als Nevena bieten Einblicke in vielerlei menschliche Abgründe. Alle diese schillernden Charaktere taumeln einem Finale entgegen, das es wirklich in sich hat.

„Mad Dog – Am Abgrund des Bösen“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Mad Dog – Am Abgrund des Bösen“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken