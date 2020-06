Manu Larcenet: Blast

In der köstlichen Serie Die Rückkehr aufs Land macht sich Asterix-Autor Jean-Yves Ferri über einen in die Provinz gezogenen Kollegen lustig. Der vom Spott betroffene Comic-Künstler Manu Larcenet setzt die Karikatur seines eigenen Lebens selbst in Szene. Manchmal geht es dabei auch um den Comic Plast, der dem Verlag Dargaud zu finster ist.

Das ist Grund genug sich das veralberte Werk einmal zu Gemüte zu führen, das in Wirklichkeit Blast heißt und aus vier dicken Bänden besteht, die Larcenet von 2009 bis 2014 im Alleingang realisierte. Einmal mehr erweist sich der Zeichner als Chamäleon, der diesmal keine Knollennasenmännchen wie in Die Rückkehr auf Land oder Der alltägliche Kampf auftreten lässt und auch nicht wie in Brodecks Bericht in einem an alte Holschnitte erinnernden Stil arbeite.

Blast ist großteil in einem finsteren Stil voller Grautöne gehalten. Nur sehr gelegentlich setzt Larcenet Farben ein. Meistens dann, wenn seine Hauptfigur der stark übergewichtige Autor Polza Manzini einen kurzen Moment der Erleuchtung hat, den er als “Blast“ bezeichnet. Um nach diesem ihn erfüllenden Ereignis zu suchen, beendet Polza seine bürgerliche Existenz und bricht zu einer Odyssee auf…

Als Rahmenhandlung fungiert ein Polizeiverhör, denn Polza hat möglicherweise eine Straftat begangen. Sehr freimütig und möglicherweise ohne Rücksicht auf die tatsächlichen Ereignisse schildert der hochintelligente Polza den Ermittlern sein gefährliches aber auch schillerndes Leben am Rande der Kriminalität auf der Straße und in der freien Natur. Das ist ganz schön harter Stoff voller Gewalt aber auch Zärtlichkeit und bei aller Fantastik (leider) doch von dieser Welt.

