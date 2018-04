Manu Larcenet: Brodecks Bericht

Wer Manu Larcenet (Der alltägliche Kampf) nur aus eher heiteren Comics wie Die Rückkehr aufs Land kennt, wird sich bei diesem Werk ganz schön wundern. In an alte Holzschnitte erinnernden schwarzweißen Bildern adaptierte der Comic-Künstler einen französischen Bestseller von Philippe Claudel.

In der Verlags-Ankündigung ist zu lesen, dass die Geschichte kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs in einem Dorf im französisch-deutschen Grenzgebiet spielt. Doch weder Claudel noch Larcenet sind an einer historisch zuzuordnenden Geschichte interessiert, sondern erzählen gleichnishaft, wie Opfer zu Tätern werden können.

Erst nach und nach wird klar, was für schreckliche Ereignisse sich in dem kleinen abgelegenen Dorf zugetragen haben. Brodeck wurde von den Besatzungstruppen (die Larcenet wie Fantasy-Unholde aussehen lässt) in ein Vernichtungslager gesperrt. Er überlebte nur weil er zum Vergnügen der Aufseher bereit war, seine menschliche Würde aufzugeben und sich wie ein Hund zu benehmen.

Als er nach Kriegsende ins Dorf zurückkehrt, findet Brodeck heraus, dass die Anführer der Dorfgemeinschaft ihn als potentiellen Widerständler an die Besatzungstruppen verraten haben, um selbst verschont zu bleiben. Der ohnehin schon von den Mitgliedern der Dorfgemeinschaft enttäuschte Brodeck entdeckt bei seinen Nachforschungen immer mehr menschliche Abgründe…

Reprodukt veröffentlicht den Comic gebunden und querformatig im Format von 27 x 22 cm mit schwarzem Lesebändchen. Das Buch steckt in einem Pappschuber, der es auch ermöglicht es hochkant ins Regal zu stellen. Die edle Aufmachung zollt der Bedeutung des unglaublich intensiv erzählten Comics Respekt.

