Nicht nur der Auftakt dieser Geschichte ist ein ziemlicher Schlag in die Magengrube von jedem aufrechten Marvel-Superhelden-Fanboy. Einzig der ansonsten höchst schurkische Magneto bietet einer Horde zerlumpter aber bunt kostümierter Zombies die Stirn.

Doch Spider-Man, der anscheinend zuvor seine Tante May verspeist hat, Captain (bzw. diesmal Colonel) America, dem schon recht bald die Schädeldecke fehlt, Thor, Hulk & Co grinsen nur irre und verspeisen den verzweifelt kämpfenden Magneto schließlich. Dies macht Iron Man ziemlich wütend, doch nur weil er keinen Bissen abbekommen hat…

Das Konzept der in den USA und auch bei uns irre erfolgreichen Reihe Marvel Zombies basiert auf einer in den Heften 21 bis 23 der Serie Ultimate Fantastic Four erzählten Storyline. Hier konnte das Helden-Quartett den Zombies, die eine Parallelerde komplett erobert hatten, gerade noch entkommen. Marvel-Redakteur Ralph Macchio gefiel diese Idee und 2005 setzte er den zum Starautor aufgestiegenen Robert Kirkman (Marvel Team-Up) darauf an. Dieser hatte sich hierfür durch seine endlose Zombie-Serie The Walking Dead mehr als qualifiziert.

Kirkman beschloss fast alle Marvel-Superhelden (Ausnahmen sind Black Panther und Silver Surfer) in Zombies zu verwandeln. Dies führte zu allerlei herrlich kranken Ideen, etwa zu einem Generalangriff auf den gigantischen und dadurch sehr sättigenden Weltenverschlinger Galactus.

Das Salz in dieser blutigen Suppe sind die völlig durchgeknallten Cover. Arthur Suydam hat sich allgemein bekannte klassische Marvel-Titelbilder wie z. B. die Hochzeit von Spider-Man vorgenommen und diese dann “zombiefiziert“.

In einer der Fortsetzungen namens Marvel Zombies vs. Army of Darkness kam es zu einem Crossover mit dem aus der Evil Dead-Filmtrilogie von Spider-Man-Regisseur Sam Raimi bekannten Ash Williams, den Bruce Campbell so herrlich grimmig-trottelig verkörpert hat.

