Matthias Schultheiss: Die Haie von Lagos – Zweiter Zyklus

1988 hatte Matthias Schultheiss seine beiden Trilogien Die Wahrheit über Shelby und Die Haie von Lagos in erstaunlich kurzer Zeit fertiggestellt. Der Erfolg blieb nicht aus und gipfelte 1992 darin, dass der Comic-Künstler als erster Deutscher Comiczeichner auf dem Festival in Angoulême mit einer eigenen Werkschau geehrt wurde.

Dies steigerte die internationale Reputation, doch nachdem der Erfolg in den USA mit Propellerman und in Japan mit dem Manga Im Zentrum des Wahnsinns ausblieb, zog sich Schultheiss aus der Comic-Branche zurück. Nach 15 Jahren kam es mit Woman On The River und Daddy zu einem Comeback. Am wichtigsten war ihm aber sein sensibles Vater-Tochter-Road-Movie Die Reise mit Bill, für das er in Frankreich sofort einen Verleger fand, da er mit einem neuen Werk bei Glénat immer noch offene Türen einrannte.

In Deutschland erschienen diese neuen Comics beim Splitter-Verlag, und von dort kam auch die Frage, ob er sich vorstellen könne Die Haie von Lagos fortzuführen. Schultheiss, der eigentlich glaubte, er hätte die Serie zu Ende erzählt, kam ins Grübeln. Als er auch noch erfuhr, dass Glénat an der Veröffentlichung einer Fortsetzung interessiert war, machte er sich ans Werk.

Mittlerweile arbeitete er nicht mehr mit Pinsel und Farbe, sondern am Computer. Dies tat der Pracht seiner Farben jedoch keinen Abbruch und in Sachen Layout war Schultheiss noch experimentierfreudiger als zuvor.

Auch die Story des vierten Bands Die Geister des Meeres geht gleich gut los. Gemeinsam mit seiner Freundin Sarah bricht Patrick Lambert nicht in Richtung Miami, sondern nach Asien auf. Doch ihr kleines Boot geriet in einen gewaltigen Sturm. Beim Betrachten der Wellenberge und -Täler inklusive wild schäumender Gischt könnte so mancher Leser Seekrank werden. Der Sturm kostet Lambert die Gefährtin und anschließend hackt ihm auch noch eine Seemöwe das Monokel-Auge aus.

Doch dann vernimmt er Geisterstimmen, die ihm aufmuntern mit “Totstellen gilt nicht!“ Nach einigen Umwegen – zuvor muss noch das Herz eines frisch erlegten Hais verspeist werden – nimmt Lambert mit neuer Bande und an anderer Stelle wieder das alte Piraten-Handwerk auf….

Recht rasch folgte ein Jahr später Band 5 Dirty Business. Danach sollte es fünf Jahre dauern, bis jetzt der krönende Abschluss erschienen ist. Es ist sehr erfreulich, dass Schultheiss Die Haie von Lagos mit Jackpot zu einem überraschenden, weil wunderschönen Abschluss gebracht hat,

