Der Regisseur Marc Rothermund hat immer wieder bewiesen, dass er sowohl Drama (“Sophie Scholl: Die letzten Tage“) wie auch Komödie (“Groupies bleiben nicht zum Frühstück“) kann. Dies kommt seinem neuen Film zugute, dessen Appetit anregender Trailer eine gut gelaunte Romantic Comedy mit leichten, aber nicht weiter störenden, Tiefgang verheißt.

Basierend auf Tatsachen wird vom Abiturienten Saliya Kahawatte erzählt, für den ein Traum in Erfüllung geht, als er einen Ausbildungsplatz im Münchner Luxushotel “Bayerischer Hof“ in München erhält. Sali hat jedoch verschwiegen, dass er fast blind ist und nur noch über 5 % Sehkraft verfügt. Dies führt beginnend beim Bewerbungsgespräch (als er die ihm hingestreckte Hand des Personalchefs übersieht) bis hin zum Sturz in die Hochzeitstorte zu allerlei lustigen Situationen, wobei erschwerend (bzw. erheiternd) noch hinzukommt, dass Sali auch gegenüber seiner Angebeteten seine Sehschwäche verschweigt…

“Mein Blind Date mit dem Leben“ ist in der Tat ein sehr lustiger und auch sehr optimistischer Film geworden, doch zugleich nimmt er sein Thema auch sehr ernst. Der Auftakt ist nicht gerade sehr amüsant erzählt und ich mochte kaum hinsehen, als gezeigt wurde wie die Sehkraft des sehr sympathisch von Kostja Ullmann verkörperten Sali langsam aber sicher abnahm. Überraschend ist auch dass, das durch die Erblindung sehr schwierige gewordene Verhältnis von Sali zu seinem Vater nicht nach dem Drehbuch-Baukasten unaufhaltsam auf ein rührseliges Happy End zusteuert.

Ein richtig guter Film ist “Mein Blind Date mit dem Leben“ aber auch durch seine richtig gute Besetzung. Weit entfernt von Nebendarsteller-Klischees überzeugen Alexander Held, Johann von Bülow sowie Michael A. Grimm als mal mehr und mal weniger menschliche Hotel-Ausbilder. Manchmal scheint es sich dadurch fast um einen Werbefilm für die harte aber herzliche Ausbildung im Luxushotel-Gewerbe zu handeln. “Mein Blind Date mit dem Leben“ findet jedoch immer wieder zurück in Regionen, die gerade durch ihre Nähe zur Realität ebenso unterhaltsam wie menschlich anrührend geraten sind.

„Mein Blind Date mit dem Leben“ als Buch bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Mein Blind Date mit dem Leben“ bei ebay kaufen, hier anklicken