Memory – Sein letzter Auftrag

Es war 2008 eine echte Überraschung als Liam Neeson in 96 Hours eine Rolle annahm, die 30 Jahre zuvor Charles Bronson oder Chuck Norris gespielt hätten. Als Einmann-Kommando räumte er in Paris im Alleingang mit albanischen Zuhältern und arabischen Harems-Betreibern auf. Dies hatte Folgen und Neesons Filmauswahl – zuletzt bewegte er sich in Ice Road als Trucker auf sehr dünnem Eis – ließ immer mehr in Vergessenheit geraten, dass der Nordire einst für Schindlers Liste eine Oscar-Nominierung erhalten hatte.

Auch in Memory ist Neesons Rolle wieder arg klischeehaft ausgefallen. Er spielt den sehr erfolgreichen Profikiller Alex Lewis, dessen Erinnerungsvermögens immer stärker nachlässt und der sich daher allerlei Dinge auf die Arme schreibt. Lewis versucht noch einen letzten Auftrag auszuführen und kommt dabei dem FBI in die Quere. Doch da ein Kinderschänder-Ring zerschlagen werden soll, zieht man nach allerlei Hickhack an einem Strang…

Memory basiert auf dem belgischen Thriller De Zaak Alzheimer von 2003, der bei uns den schönen Titel Totgemacht – The Alzheimer Case bekam. Wohl auch dank dieser Vorlage verläuft die Story etwas weniger vorhersehbar als in den meisten neueren Neeson-Filmen. Die Story ist nicht nur auf den Hauptdarsteller zugeschnitten. In ergiebigen Nebenrollen sind Guy Pierce und Monica Bellucci, sowie Neesons Landsmann Ray Stevenson (Punisher: War Zone) zu sehen.

Auch die Regie ist in guten Händen, denn Martin Campbell stand in GoldenEye und Casino Royale zwei Darstellern bei ihren James-Bond-Debüts zur Seite. Außerdem revitalisierte er den Peitschenmann Zorro und bescherte Mel Gibson mit Auftrag Rache ein Comeback als Actionheld. Campbell gelang auch mit Memory ein Film, der in angenehmer Erinnerung bleibt.

Die Blu-ray von Splendid Film enthält neben dem 109-minütigen Hauptfilm noch Videokonferenzen mit Liam Neeson (6:51 min), Guy Pierce (3:50 min), Monica Belluci (2:10 min) und Martin Campbell (4:40 min), sowie den US-Trailer (2:10 min)

„Memory – Sein letzter Auftrag“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Memory – Sein letzter Auftrag“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken