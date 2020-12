Dem familiären Team des Rennfahrer-Ass Michel Vaillant (Sagamore Stévenin) wird die Teilnahme am 24-Stunden-Rennen von Le Mans nicht gerade leicht gemacht. Erst hat Michels Mutter prophetische Albträume und dann stirbt ein Team-Mitglied. Zu allem Überfluss startet auch noch das skrupellose Leader-Team, deren neue Chefin Ruth Wong auch vor Mord, Totschlag sowie Entführung (von Michels Vater) und Verführung (von Michels Teamkollegen Steve Warson) nicht zurückschreckt.

Seit 1957 erscheinen in Frankreich und Belgien Jean Gratons Rennfahrer-Comics mit den Geschichten von Michel Vaillant. Graton verwendete dabei sehr viel mehr Mühe auf die Darstellung von Rennwagen, als auf das Abbilden von halbwegs individuellen Figuren.

Die immer etwas steril wirkende Hauptfigur hieß bei uns ab 1973 zunächst Michael Voss, bevor sie unter dem Originaltitel einer der beliebtesten Helden des Comic-Magazins ZACK wurde. Michel Vaillant war bereits der Held einer TV-Serie und 1988 gab es eine grottig animierte Zeichentrickserie, die bei uns auf Super RTL lief.

2003 folgte ein Realfilm, der hierzulande allerdings seine Premiere als Michel Vaillant – Jeder Sieg hat seinen Preis auf DVD erlebte. Produziert und mit am Drehbuch geschrieben hat Luc Besson (Valerian – Die Stadt der tausend Planeten, Anna), der bereits mit seinen Reihen Taxi-Reihe und Transporter ein Gespür für rasante Geschichten bewies. Doch im Gegensatz zu Bessons sonstigen Produktionen wird in Michel Vaillant kaum authentische Atmosphäre vermittelt, obwohl das Filmteam tatsächlich am 24-Stunden-Rennen von Le Mans teilnahm.

Die Darsteller der Hauptrollen sehen so steril aus, als hätte sie Jean Graton gezeichnet. Doch etwas Entschädigung bietet die zweite Reihe mit Lisa Barbuscia als hinreißender Schurkin und Frankreichs Altstar Jean-Pierre Cassel (Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten) als Vaillant Senior. Als die aus einer eigenen Comic-Serie bekannte Julie Wood ist – noch vor ihrem Hollywood-Durchbruch in Troja, Das Vermächtnis der Tempelritter und Inglourious Basterds – Diane Kruger zu sehen.

Diese DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant“ bei ebay kaufen, hier anklicken

DER COMIC ZUM FILM: „Michel Vaillant # 67: Für David“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 70: 24 Stunden unter Druck“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 69: Geradewegs in die Hölle“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 68: China Moon“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 66: 100.000.000 $ für Steve Warson“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 65: Der Wettkampf“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 64: Operation Mirage“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 63: Cairo!“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 62: Der Sponsor“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 61: Das Fieber von Bercy“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 60: Vergessene Siege“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 59: Der Gefangene“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 58: Paddock“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 57: Eine Spur von Jade“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 56: Der Herr der Leader“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 55: Einfach verrückt“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 54: Die Affäre Bugatti“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 53: Die Nacht von Carnac“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 52: F 3000“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 51: Spa – Francorchamps“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 50: Die Herausforderung der 4 Asse“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 49: Schwere Kaliber“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 48: Irish Coffee“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 47: Panik in Monaco“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 46: Racing Show“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 25: Mädchen und Motoren“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 24: Alptraum ohne Ende“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 20: Rodeo auf 2 Rädern“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 19: Fünf Mädchen im Rennen“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 16: Das Geheimnis von Kilometerstein 357“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 15: Der Teufelskreis“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 14: Mach 1 für Steve Warson“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 13: Zwischen Himmel und Erde“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 12: Die Ritter von Königsfeld“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 11: Entscheidung in Indianapolis“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 10: Die Ehre des Samurai“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 9: Verfolgungsjagd in Amsterdam“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 8: Der Russe“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 7: Teufelskerle“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 6: Steve Warsons Geheimnis“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 5: Die mysteriöse 13“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 4: Finale um Mitternacht“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 3: Den Tod vor Augen“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 2: Wettrennen mit einem Phantom“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Michel Vaillant # 1: Duell auf der Piste“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken