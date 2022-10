Der auf den großen Durchbruch hoffende Fotograf Leon durchstreift das nächtliche New York. Dabei ist er besonders fasziniert von einem schweigsamen Hünen, der tagsüber als Schlachter arbeitet und abends in wenig besetzten U-Bahn-Abteilen verschwindet. Besteht eine Verbindung zwischen dem mysteriösen Metzger und den Menschen, die regelmäßig in der U-Bahn verschwinden?

Lange hat es gedauert bis 2008 nach Hellraiser und Candymans Fluch endlich wieder ein Werk von Clive Barker angemessen verfilmt wurde. The Midnight Meat Train basiert auf der gleichnamigen Kurzgeschichte aus Barkers ersten Book of Blood von 1984. Der Film macht aus der Hauptfigur – in der literarischen Vorlage ein frustrierter vom Moloch New York genervter Angestellter – einen Fotografen, der nach möglichst aufsehenerregenden Motiven sucht und dessen Erwartungen weit übertroffen werden.

Die Hauptrolle im vom Japaner Ryuhei Kitamura (Godzilla: Final Wars) visuell aufregend in Szene gesetzten Film spielt Bradley Cooper (Hangover, Silver Lignings), die restlichen Parts sind mit Leslie Bibb, Brooke Shields und Roger Bart ebenfalls gut besetzt. Der Knaller ist jedoch der zuvor als Profi-Fußballer erfolgreiche (13 Platzverweise!) Brite Vinnie Jones (Snatch, X-Men 3), der für die Rolle des allnächtlich sein blutiges Handwerk verrichtenden Schlächters nicht nur über die passende massive Statur verfügt, sondern durch seinen gleichgültigen Gesichtsausdruck das nackte Grauen verbreitet.

