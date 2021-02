Miguelanxo Prado: Die Lethargie

In seinem letzten Werk Leichte Beute schilderte Miguelanxo Prado (Ardalén, Der tägliche Wahn) in Form eines nahe an der Realität orientierten Krimis, wie Banken alte Menschen durch bewusste Falschberatung um ihre Ersparnisse betrogen haben. Um dem traurigen Thema gerecht zu werden, hielt es Prado für angemessen auf seine ansonsten übliche prächtige Kolorierung zu verzichten. Daher färbte er Leichte Beute zwar plastisch, aber ausschließlich in Grautönen ein.

Auch in seinem neuen Werk Die Lethargie prangert Prado von Menschen begangene Untaten an. Dabei geht es sogar ums große Ganze, denn eine der Hauptfiguren wirft diesen “perversen Affen“ (also uns allen) vor, die „Urmutter Gaia“ (also unsere Erde“) die einst “im Gleichgewicht“ und „eine Heimat für alle Geschöpfe“ war, unaufhaltsam zu zerstören.

Diese Vorwürfe spricht der mächtige gehörnte Dämon Xamain aus, der aus seiner Lethargie erwacht ist, die ihn und viele andere Wesen einer alten Weltordnung als Ruheschlaf verordnet wurde, solange auf Erden alles in Ordnung ist. Für Xamain ist dies ein eindeutiges Zeichen dafür, dass der Zeitpunkt gekommen, um die Menschheit zu beseitigen.

Gemeinsam mit dem Dämon erwachten aber auch die reinen Magiker, die Hoffnung haben und glauben, dass es noch möglich ist, die Menschen auf den richtigen Weg zu bringen. Eine wichtige Waffe im Kampf um die Zukunft der Erde, ist ein keltischer Talisman mit einer eingravierten Triskel, der als Schlüssel fungieren soll…

Die der Geschichte zugrundeliegende Mythologie ist ähnlich wolkig gehalten, wie die an die Menschheit gerichteten Vorwürfe. Worte wie Krieg, Armut oder Umweltverschmutzung bleiben unausgesprochen. Dadurch ist es Prado möglich, seinen Comic als klassische Fantasy-Geschichte in Szene zu setzen und – im Gegensatz zu Leichte Beute – prächtig (inklusive “durchsichtiger Sprechblasen“) zu kolorieren.

Herausgekommen ist ein mit interessanten menschlichen und mythologischen Figuren fast schon überbevölkerter Comic. Erfreulich ist, dass Carlsen Großformat spendiert hat, damit die faszinierend von Prado in Szene gesetzte Geschichte in voller Pracht zur Geltung kommt. Im Album selbst findet sich kein Hinweis darauf, dass die in sich abgeschlossene Geschichte der Auftakt einer Serie ist, doch auf den Verlagsseiten ist zu erfahren, dass dies Tome 1 bzw. Band 1 sein soll. Sein wir also gespannt wie die Sache weitergeht…

„Die Lethargie“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Comics von Miguelanxo Prado bei ebay kaufen, hier anklicken

„Leichte Beute“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Der tägliche Wahn – Gesamtausgabe“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Ardalén“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Prados „De Profundis“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken