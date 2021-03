1971 als gerade eine dritte Staffel von Monty Python’s Flying Circus vorbereitet wurde, erhielt Terry Jones einen Anruf von einem BBC-Mitarbeiter. Dieser informiert Jones darüber, dass die Video-Bänder mit den ersten 13 Folgen der Serie gelöscht und für neue Aufzeichnungen genutzt werden sollen. Zum Glück gelang es Jones – je nach Version – die Bänder zu kaufen, heimlich zu kopieren oder zu stehlen.

Gar nicht auszudenken, was hier beinahe alles an Weltkultur-Gütern spurlos verschwunden wäre. Man denke nur an den komischsten Witz der Welt, der den Zweiten Weltkrieg entschieden hat, an Selbstverteidigung gegen mit Obst bewaffnete Angreifer, an die Katzen-Verwirrer und natürlich den mausetoten Papagei.

Verschollen wäre auch Michael Palin als Friseur, der mit seinem Job hadert und sehr viel lieber eine andere Tätigkeit ausüben würde. Was ist Monty Pythons späterer Hit Always Look on the Bright Side of Life gegen den legendären Lumberjack Song, den das britische Sextett 1972 sogar höchstpersönlich in einer deutscher Sprache sang: „Ich bin ein Holzfäller und fühl mich stark, ich schlaf des Nachts und hack am Tag.“

Ab 1967 unternahmen Michael Palin, Terry Jones und Eric Idle in Do Not Adjust Your Set sowie John Cleese und Graham Chapman in At Last The 1948 Show erste Gehversuche als abgedrehte TV-Komiker. Anschließend verbündeten sie sich mit dem US-Amerikaner Terry Gilliam.

Dieser wollte aus dem Flying Circus nicht nur den animierten Vorspann anfertigen, sondern plante eine revolutionäre Trickfilmserie machen, die bereits 1960 den Stil von South Park und The Simpsons vorweggenommen hätte. Doch Gilliams verrückte Legetricks sind sehr viel mehr als fließende Übergänge zwischen den gespielten Witzen der restlichen Pythons.

Wer bei dieser optimal zusammengestellten Edition Hintergrund-Infos vermisst, dem sei die Doku Monty Python: Almost the Truth – The Lawyer’s Cut und die aus sechs DVDs bestehende Zusammenstellung Monty Python’s Personal Bests, sowie bedingt der TV-Film Holy Flying Circus – Voll verscherzt empfohlen.

