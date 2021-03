Monty Python’s Personal Bests

Wer sich innerhalb dieser gewichtig aufgemachten Box eine Gesamtausgabe aller 45 Episoden von Monty Python’s Flying Circus erhofft (was auf 6 DVDs durchaus möglich wäre), dürfte etwas enttäuscht sein. Stattdessen werden sechs knapp einstündige Filme geboten in denen jeweils die “Personal Bests“ von Eric Idle, Graham Chapman, Terry Gilliam, John Cleese, Michael Palin, Terry Jones und Graham Chapman präsentiert werden.

Die Zusammenstellungen werden jeweils von den Pythons persönlich kommentiert, abgesehen natürlich von Graham Chapman, der 1989 verstorben ist. Innerhalb der Zusammenstellung von Chapmans “Personal Bests” liefern seine Python-Kollegen recht intime Einblicke in das chaotische Wesen und Leben des stark alkoholkranken Komikers.

Ansonsten geht es eher gewohnt chaotisch-lustig daher. John Cleese z. B. nutzt sein Filmchen, um sich als auf alt geschminktes Ekelpaket in Szene zu setzten, darüber zu jammern keinen Adelstitel abbekommen zu haben und schließlich sogar vor offener Kamera zu sterben. Die Sketch-Auswahl von Cleese wird eröffnet mit einer in Schloss Neuschwanstein aufwändig in Szenen gesetzten Märchenparodie, die 1972 unter dem Titel Monty Pythons fliegender Zirkus von der ARD produziert wurde.

Eric Idle hingegen präsentiert seine “Personal Bests“ vom Hollywood Bowl aus und zeigt auch einige Ausschnitte aus dem dortigen Live-Auftritt von 1982. Idle ist übrigens der einzige Python, der nicht The Fish Slapping Dance unter seinen Favoriten hat, während Michael Palin sogar den Drehort dieses Sketches als Schauplatz für seine “Personal Best“-Präsentation nutzt.

Etwas widersprüchlich sind die Darstellungen von Terry Jones, der behauptet alle Texte im Alleingang verfasst zu haben und enthüllt, dass “Monty Python“ sogar ein Anagramm seines Namens ist, und von Terry Gilliam. Dieser wollte eigentlich aus dem Flying Circus eine revolutionäre Trickfilmserie machen, die den Stil von “South Park“ und den “Simpsons“ vorweggenommen hätte, doch dann kamen ihm diese fünf Briten leider dazwischen.

Gilliams fast nur aus Legetricks bestehende Zusammenstellung ist als einzige “Personal Best“-Collection auf die Dauer etwas ermüdend. Ansonsten bietet die DVD-Box eine spannende und anregende Wiederbegegnung mit dem einzigartigen Monty-Python-Humor und lasst heutige Comedians ganz schön alt aussehen.

Extras der DVD-Edition: Von Eric Idle, Graham Chapman, Michael Palin und Terry Jones gibt es jeweils 8- bis 10-minütige „Second Best“-Zusammenstellungen, Im „A Look Into The Real John Cleese“ (5:00 min) geht es auch nicht viel ernsthafter als im Hauptfilm zu, Terry Gilliam hingegen liefert recht informativ „A Retrospective Of Python´s Animation“ (13:31 min), Jede DVD enthält ein „Personal Test“-Fragespiel

