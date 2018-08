Mr. Mercedes – Season 1

In seinem 51. Roman Mr. Mercedes ließ Stephen King 2014 erstmals Bill Hodges auftreten. Dieser versuchte als Polizist einen besonders perfiden Massenmörder dingfest zu machen. “Mr. Mercedes“ war mit einem wuchtigen deutschen Auto rücksichtslos in eine Menge von Arbeitslosen gefahren. Neben zahlreichen Verletzten gab es acht Tote.

Hodges musste in Pension gehen, ohne “Mr. Mercedes“ gefasst zu haben. Doch der Fall verfolgt den Rentner weiter, denn der Massenmörder versucht Hodges durch manipulative und perverse Emails in den Selbstmord zu treiben. Dies war ihm zuvor bereits bei der Frau gelungen, der er den todbringenden Mercedes gestohlen hatte.

Der erfolgreiche Produzent David E. Kelley (Ally McBeal, Boston Legal) setzte Mr. Mercedes als 10-teilige Miniserie um. Es gelang ihm eine Traumbesetzung zu verpflichten. Der bullige irische Darsteller Brendan Gleeson (Hary Potter, Edge of Tomorrow) brilliert als Bill Hodges und legt die Figur noch um einiges finsterer und verzweifelter an als Stephen King.

Auch Mary-Louise Parker (Grüne Tomaten, Red) überzeugt, auch wenn sie – “romanbedingt“ – als Janey Patterson leider nur einen recht kurzen Auftritt hinlegt. Es tut der Spannung keinen Abbruch, dass der Brite Harry Treadaway (Penny Dreadful) als “Mr. Mercedes“ etwas blass bleibt.

Großartig hingegen ist Justine Lupe als Holly Gibney, die zwar sehr viel attraktiver ist als Stephen Kings Romanfigur. Doch sie bringt die Marotten und Spleens dieser interessanten jungen Frau sehr gut rüber. Es ist ein berührender Moment, wenn sie sehr offen mit Hodges über ihre psychischen Probleme spricht.

Insgesamt bietet Kings Roman nicht genug Handlung für zehn Episoden und über die Ergänzungen, wie eine im Buch nicht vorkommende nudistisch veranlagte in Mike Hodges verliebte Nachbarin, kann man geteilter Meinung sein. Die Serie lief jedenfalls so erfolgreich, dass in weiteren Staffeln auch noch Stephen Kings weitere Mike-Hodges-Bücher Finderlohn und Mind Control verfilmt werden. Die deutsche Premiere von Mr. Mercedes findet auf Amazons STARZPLAY Channel statt.

