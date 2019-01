Don Bluth war in den 70er Jahren einer der talentiertesten Animatoren der Walt Disney Studios, er arbeitete u. a. an Robin Hood sowie an Bernard und Bianca. Doch wegen der formelhaften Geschichten verließ Bluth das Studio gemeinsam mit einigen Kollegen während der Produktion von Cap und Capper um eine eigene Trickfilm-Firma zu gründen.

Seine erste Produktion war 1982 eine Adaption von Robert C. O’Briens Mrs. Frisby and the Rats of NIMH. Die Rechte an dem Kinderbuch wurden bereits 10 Jahre zuvor den Disney-Studios angeboten. Bluth hingegen griff zu, und aus der Fantasy-Geschichte um intelligente Feldmäuse und Ratten wurde seine erste Eigenproduktion.

Tricktechnisch konnte das Werk locker bei den zeitgleich entstandenen Disney-Produktionen mithalten, in Sachen Einspielergebnissen jedoch leider nicht. Das sollte sich ändern, als Steven Spielberg bei Bluths Animationsfilmen Feivel der Mauswanderer und In einem Land vor unserer Zeit als Produzent einstieg. Auch der Zeichentrickfilm Anastasia wurde noch zu einem großen Erfolg, während Bluths Science-Fiction-Film Titan A. E. gnadenlos floppte.

Rückwirkend betrachtet ist Mrs. Brisby und das Geheimnis von NIMH der beste Film Bluths, weil er am stärksten in der Tradition des Hauses Disney steht. Don Bluth gelang ein visuell aufregender Film, der emotional anrührt, dabei aber nie kitschig ist.

Die Blu-ray von Koch Media enthält neben dem 83-minütigen Hauptfilm (wahlweise mit deutschem Audiokommentar von Don Bluth und Gary Goldman, ohne deutsche Untertitel) noch diese Extras: Featurette von 1982 (14:25 min, wahlweise mit deutschen Untertiteln); Bildergalerie mit 138 Werbematerialien und Entwurfszeichnungen; der Song im Nachspann in deutscher und französischer Sprache sowie in zwei englischen Varianten (je 5:18 min), sowie den deutschen Trailer (2:02 min) und den und englischen Trailer (2:19 min)

