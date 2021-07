Naoki Urasawa: 21th Century Boys

Im September 2018 startete Panini seine Ultimative Edition des Monumental-Mangas 20th Century Boys von Naoki Urasawa (Monster, Billy Bat). Vierteljährig erschienen 420-seitige Sammelbände. Die Aufmachung mit schmucken Plastik-Schutzumschlag, verbesserten Lettering einer lesefreundlicheren Größe von 15 x 21 cm und gelegentlich eingefügten Farbseiten ist sehr viel prächtiger ausgefallen als Paninis Erstveröffentlichung.

Auf 5.000 Seiten erzählt Urasawa kunstvoll verschachtelt von Kenji Endō und seinen Freunden, die sich 1969 als Kinder ein bedrohliche Science-Fiction-Szenario ausdachten, das drei Jahrzehnte später Wirklichkeit zu werden scheint. Ein mysteriöser “Freund“ strebt die Weltherrschaft an und es deutet alles darauf hin, dass er aus Kenjis Freundeskreis stammt…

Urasawa zögert es immer wieder hinaus, zu enthüllen, wer der “Freund“ ist. Er treibt es sogar so weit, das Geheimnis auch am Ende des elften und letzten Bandes von 20th Century Boys nicht zu lüften. Dies geschieht erst in der Fortsetzung 21th Century Boys. Es sei verraten, dass hinter der Maske mit Auge und Zeigefinger eine Figur steckt, die nicht gerade zur Kernbesetzung des Mangas gehört.

Dieses mäßig kunstvoll konstruierte Manöver lässt eher an die plumpen Auflösungen von bundesdeutschen Edgar-Wallace-Filmen denken, als an Agatha Christies fast immer recht pfiffigen Krimi-Pointen. Dennoch war ich nicht enttäuscht, denn Urasawas Erzählstil lässt an Stephen Kings Meisterwerk Es denken, auch weil die vielen starken Charaktere und die großartigen Momente das etwas enttäuschende Ende grandios überstrahlen.

