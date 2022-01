Naoki Urasawa: Asadora!

Die 12-jährige Asa wird von ihren Eltern oft übersehen, da diese noch zehn weitere Kinder haben. Doch als 1959 in der Bucht von Ise ein Taifun tobt, wächst das kleine Mädchen über sich hinaus. Sie reaktiviert einen kriminell gewordenen Fliegerhelden und verteilt mit diesem Lebensmittel an die obdachlos gewordene Bevölkerung…

Naoki Urasawa wurde durch seine mitreißend in Szene gesetzten epischen Serien Monster, 20th Century Boys und Billy Bat zum Manga-Superstar. Diesen Ruf festigt er mit Asadora!, denn hier macht er wieder das, was er am besten kann.

Pointiert und spannend erzählt Urasawa eine in sich abgeschlossene Story, die Bestandteil einer epischen Geschichte ist und mit einem überraschenden Cliffhanger endet. Carlsens erster Asadora!-Band enthält die Kapitel 1 bis 8, die ab 2018 wöchentlich im japanischen Manga-Magazin Big Comic Spirits zum Abdruck kamen.

Carlsen wird im Vierteljahrestakt die restlichen fünf Bände von Asadora veröffentlichen. Diese erzählen “die Lebensgeschichte einer Japanerin vom Ise-Wan-Taifun von 1959 bis in die Gegenwart 2020“.

Dabei wird sich Naoki Urasawa nicht nur mit der Historie seines Landes beschäftigen, sondern auch wieder mit Mythen und Monstern.

