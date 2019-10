Nora Krug: Heimat

Heimat ist zwar auch ein Comic, doch der Untertitel “Ein deutsches Familienalbum“ passt besser zu dem voluminösen und vielschichtigen Werk. Die ersten Seiten stellen Stammbaum-artig die Verwandtschaftsverhältnisse von Nora Krug auf Seiten der Mutter und des Vaters im letzten Jahrhundert dar. Dies verwirrt zunächst etwas, ist jedoch eine Lektüre eine sehr gute Orientierungshilfe.

Nora Krug, die mittlerweile mit ihrem jüdischen Ehemann in New York lebt, empfindet immer wieder ein schwer zu beschreibendes deutsches Heimatgefühl. Das Buch spricht hier explizit die Stichworte “Leitz-Aktenordner“, “Brot“, “Wärmeflasche“ oder “Uhu-Klebstoff“ an. Doch neben der Freude an diesen “deutschen Dingen“ ist da auch ein schlechtes Gewissen.

Dies hängt für Nora Krug, die von Elternhaus und Schule ermutigt wurde, sich mit der Zeit des Dritten Reichs zu beschäftigen, dass ihr nicht klar ist, wie sich ihre Vorfahren im Dritten Reich verhalten haben. Ihr 1944 gefallener Onkel schrieb als 12-jähriger einen mit Hakenkreuzen verzierten Schulaufsatz darüber wie er “sein Mütterlein ehrte“ und ein Jahr später darüber, dass Juden Giftpilze sind.

Bei ihrem 1988 gestorbenen Opa ist Krug völlig unklar, was dieser während der Nazizeit getan (bzw. nicht getan) hat. Ihre Recherchen zu diesem Thema macht sie in Form von kurzen Comic-Geschichten, abgedruckten Dokumenten und Fotos, sowie Prosa-Schilderungen nachvollziehbar. Hierdurch entsteht ein zwar weiterhin unvollständiges aber dennoch sehr plastisches Familienalbum, das ganz nebenbei zeigt, dass mit einigen Engagement erstaunlich viel über das Leben der Großeltern zu erfahren ist.

Völlig zu recht wurde das 288-seitige Werk begeistert besprochen (u. a. von der New York Times) und mit Preisen ausgezeichnet. Auch die Zentrale für politische Bildung ist überzeugt von dem Buch und – so lange der Vorrat reicht – sind dort preisgünstige Hardcover-Ausgaben zu beziehen.

