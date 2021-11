OSS 117 – Der Spion, der sich liebte

Ägypten 1955: Kairo ist ein Schmelztiegel, in dem Geheimagenten aus aller Welt unterwegs sind. Jeder spioniert jeden aus, jeder sabotiert jeden: Franzosen, Engländer, Sowjets, Ex-Nazis, islamische Extremisten, sowie die Familie des gestürzten Königs Farouk. Um wieder Ordnung in das Chaos zu bringen und eine geheime Mission zu erfüllen, entsendet der französische Präsident seinen besten Mann: Hubert Bonisseur de La Bath alias OSS 117.

In mehr als 200 Romanen verrichtete der von Jean Bruce erfundene französische Top-Agent seine Missionen im Dienste der Grande Nation. Der Erfolg setzte sich auch im Kino fort, hier wurde OSS 117 u. a. von Ivan Desny, Kerwin Mathews (Sindbads siebente Reise) und John Garvin (Psycho) gespielt. Die 2006 entstandene Verfilmung sieht durch ihre ausgeblichenen Farben so aus, als wäre sie in den 60er-Jahren entstanden.

Regisseur und Drehbuchautor Michel Hazanavicius macht sich vor liebevoll rekonstruierten Kulissen über den damaligen Zeitgeist lustig. Für die Hauptrolle konnte er den begnadete Jean Dujardin (Cool Waves, Mein ziemlich kleiner Freund, Lucky Luke – Der einsame Cowboy) gewinnen, der genauso aussieht, wie eine Sean-Connery-Karikatur des MAD-Zeichners Mort Drucker, und mit dem Hazanavicius fünf Jahre später auch den mit 5 Oscars ausgezeichneten schwarzweißen Stummfilm The Artist drehte.

Jean Dujardin spielt den Agenten als arroganten Egomanen, der alle Nichtfranzosen für minderbemittelte Wilde hält. Für den Film spricht aber auch die Unberechenbarkeit, mit der Hazanavicius seine Geschichte erzählt. Inmitten der intrigenreichen Story findet Dujardin als OSS 117 auch noch Zeit für eine ausgelassene Gesangsdarbietung, bei der ein orientalisches Saiteninstrument spielt und von sich selbst berauscht seine Mission völlig vergisst.

In Frankreich erreichte OSS 117: Le Caire nid d’espions über zwei Millionen Kinobesucher und zog mit OSS 117 – Er selbst ist sich genug und OSS 117 – Liebesgrüße aus Afrika zwei Fortsetzungen nach sich. Bei uns lief der Film mit großem Erfolg auf dem Fantasy Filmfest, kam aber leider nicht ins Kino. Für die DVD-Veröffentlichung konnte Oliver Kalkofe (Der WiXXer, Mattscheibe) als Sprecher und Synchronbuch-Autor gewonnen werden. Er ging sehr respektvoll mit dem Original um und auch in der deutschen Fassung ist der Humor meist subtil und subversiv.

Extras der DVD von Koch Films: Audiokommentar mit Regisseur und Hauptdarsteller (wie alle Extras wahlweise mit deutschen Untertiteln), Dokumentation über die Dreharbeiten „Keine Ferien für OSS 117“ (67:07 min), Making Of (19:07 min), Entfallende Szenen (16:52 min), Verpatzte Szenen (11:57 min), Promoreel (2:56 min), Gaumont Wochenschau: Weltnachrichten (4:17 min), Featurette über die Synchronarbeiten (10:50 min), Französischer und deutscher Trailer (je 1:57 min), Drei Teaser (0:37 min + 0:57 min + 0:37 min)

