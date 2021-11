OSS 117 – Liebesgrüße aus Afrika

Anfang der 80er-Jahre scheint es kaum noch Aufgaben zu geben für Frankreichs Top-Agenten Hubert Bonisseur de La Bath alias OSS 117. Dabei gäbe es viel für ihn zu tun, denn auch durch die Kandidatur von François Mitterrand strebt der Kommunismus die Weltherrschaft an.

Doch als sein smarter Nachfolger OSS 1001 (Pierre Niney) verschwunden ist, wird der legendäre Agent aktiviert und nach Afrika geschickt. Die für seine Mission nötigen Informationen verschafft sich OSS 117 durch die Lektüre von Hergés Tim im Kongo und besten vorbereitet stürzt er sich mitten hinein in das von ihm verursachte Chaos…

Es ist eine große Freude den begnadeten Jean Dujardin (Cool Waves, Mein ziemlich kleiner Freund, Lucky Luke – Der einsame Cowboy) nach OSS 117 – Der Spion, der sich liebte und OSS 117 – Er selbst ist sich genug erneut in die Rolle des ebenso furchtlose wie selbstherrlichen Meisteragenten schlüpfen zu sehen. Das mehr als doppelbodige Drehbuch stammt erneut von Jean-François Halin, während der Regisseur Michel Hazanavicius mit dem Dujardin seinen Erfolgsfilm The Artist drehte, durch Nicolas Bedos (Die schönste Zeit unseres Lebens ) ersetzt wurde,

Der Humor funktioniert auch diesmal wieder auf sehr vielen Ebenen. So wird ausgiebig gezeigt, wie OSS 117 nach einem erfolgreichen Außeneinsatz, der genau wie bei James-Bond-Filmen vor dem Musikvideo des Vorspanns gezeigt wurde, durch stolz durch lange Büroflure schreitet und fast allen Sekretärinnen einen Klapps auf den Hintern verpasst. Als eine der Damen “ Happy to see you!“ zu ihm sagt, entgegnet der Top-Agent: “Mee too!“

Jean Dujardin der seinen ersten OSS-Film 15 Jahre zuvor drehte, geht auch erstaunlich entspannt damit um, mit knapp 50 Jahren nicht mehr der Jüngste zu sein. In schreiend komischen Sequenzen muss er damit fertig werden, dass eine Dame bei der er sexuell keinen bleibenden Eindruck hinterließ von seinem jüngeren Kollegen OSS1001 sehr viel besser bedient wurde.

Auch politisch bringt Jean-François Halin wieder einiges zum Ausdruck, ohne belehrend zu sein. So geht es auch darum, dass Rassismus nicht durch aufgesetzte Überfreundlichkeit überwunden werden kann. Das Ende der Komödie ist diesmal (Vorsicht Spoiler!) ganz schön bitter und dadurch auch sehr realitätsnah ausgefallen. OSS wurde wieder kongenial eingedeutscht von Oliver Kalkofe (Der WiXXer, Mattscheibe).

Die Blu-ray von Koch Films enthält neben dem 116-minütigen Hauptfilm noch diese Extras: Interview mit Jean Dujardin (18:50 min, wie alle Extras wahlweise mit deutschen Untertiteln), Interview mit Drehbuchautor Jean-François Halin (19:28 min), Deutscher und französischer Trailer (je 1:59 min), drei deutsche Teaser (0:45 min, 1:13 min, 1:04 min)

