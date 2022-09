Ähnlich wie Stranger Things versucht auch diese Serie den Geist von 80er-Jahre- Filmen wie Goonies oder Stand by Me neu zu beschwören. Dabei setzt das komplett aus Männern bestehende Kreativteam vom Autor Brian K. Vaughan (Y – The Last Man, Ex Machina, Saga) jedoch auf eine komplett weiblich besetzte Gruppe von jugendlichen Helden.

Der Auftakt der Comicreihe hat durchaus Bodenhaftung und erzählt aus einer Zeit als in den USA das Austragen von Zeitungen noch fast ausschließlich Knabensache war. 1988 trifft das Paper-Girl-Trio Mac, KJ und Tiffany auf die ebenfalls zwölfjährige Erin Tieng alias „die Neue“, die in ebenfalls per Bonanzarad den Cleveland Preserver austrägt.

Noch bevor sich die vier Mädchen richtig kennengelernt haben, werden sie hineingezogen in ein turbulentes Abenteuer, bei dem es kreuz und quer durch Raum und Zeit geht. Dabei treffen die nicht um dumme Sprüche und schlaue Tricks verlegenden Girls auf ihre erwachsenen Alter Egos, was noch erschreckender ist, als die Begegnungen mit Steinzeitmenschen oder riesigen Kampfrobotern…

Ab 2015 erzählte Vaughan seine Geschichte vier Jahre lang äußerst souverän in dreißig US-Comicheften. Bestens unterstützt wurde er dabei durch die sehr lebendige Bildinszenierung von Cliff Chiang (Catwoman: Lonely City) und die knalligen Farben von Matt Wilson.

Pointiert tauchen dabei immer wieder Doppelseiten mit überraschenden Motiven auf, die eine ähnliche Wirkung haben, wie die Spezialeffekte in den Filmen von Steven Spielberg. Zwischendrin gibt es aber auch immer wieder sensible Momente, die so richtig zu Herzen gehen…

Die Serie wurde bei uns zunächst in sechs Bänden bei Cross Cult veröffentlicht wurden. Jetzt folgt wahlweise als Hard- oder Softcover eine Gesamtausgabe von Paper Girls, deren 800 Seiten im Nullkommanix durchgelesen sind.

Mittlerweile gibt es auch eine Serie auf Amazon Prime, bei der die vier Paper Girls zwar recht werkgetreu gecastet wurden, doch die Optik leider nicht einmal ansatzweise beim Comic mithalten kann.

