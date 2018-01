Pastewka – 8. Staffel

Bastian Pastewka (Morgen hör ich auf) beschreitet neue Wege. Die achte Staffel seiner Serie Pastewka erlebt ihre Premiere diesmal nicht auf SAT1 und fast gleichzeitig auf DVD. Diesmal hat AMAZON das Rennen gemacht und am 26. Januar 2018 alle zehn Episoden der neuen Staffel online gestellt und seinen Prime-Mitgliedern zusammen mit allen Episoden der Serie zugänglich gemacht.

Doch ansonsten hat sich nichts geändert. Bastian Pastewka spielt eine nicht eben schmeichelhafte Version von sich selbst. Die Serie schließt nahtlos an die siebte Staffel an, hat aber diesmal auch einen etwas düsteren Touch. Bastis Zusammenleben mit seiner Freundin Anne (Sonsee Neu) gestaltet sich trotz geräumiger Wohnung weiterhin nicht eben einfach. Das liegt auch daran, dass er sich sehr unwohl fühlt, in seiner Rolle als alberner Sidekick von Annette Frier in deren Comedy-Serie Frier.

Als Pastewka schließlich die Serie verlässt, kommuniziert er dies Anne so tölpelhaft, dass sie glaubt er wolle sie verlassen. Sie ergreift die Gelegenheit und beginnt ein neues Leben. Auch Bastian geht zunächst widerwillig neue Wege. Er klaut das Wohnmobil, das er ihm bei den Dreharbeiten von Frier als Unterkunft diente. Hiermit landet er zunächst auf einem Nudisten-Campingplatz und schließlich auf dem Parkplatz eines Media-Markts.

Hier kann er endlich eine Bildungslücke schließen und schaut sich in Windeseile Game of Thrones an. Die Episode Das Lied von Hals und Nase macht sich auf recht raffinierte Weise über das Binge Watching lustig und dies auch noch im Rahmen einer Serie, die dazu einlädt sie sich nonstop reinzuziehen. In einer anderen Episode wird vor den Gefahren des Spoilerns gewarnt und das auch noch in einer Serie über deren Handlungsverlauf nicht zu viel verraten werden sollte.

