Als James Gunn, der Regisseur und Schöpfer der beiden Guardians of the Galaxy Blockbuster von Disney wegen lange zurückliegender, unüberlegter Tweets den Laufpass bekam, griff Warner bedenkenlos zu. Gunn erhielt bei The Suicide Squad völlig Narrenfreiheit und genau wie bei den Guardians stehen auch diesmal Comic-Figuren im Zentrum, die kaum jemand kennt.

Corona-bedingt spielte der beste DC-Film seit Christopher Nolans Batman-Trilogie nicht einmal seine Herstellungskosten ein. Dennoch ist eine Fortsetzung entstanden, allerdings als TV-Serie. Im Zentrum steht John Cena als muskulöser aber etwas peinlicher Superheld Peacemaker, der in der ersten Episode zu seiner Überraschung aus dem Krankenhaus entlassen wird, obwohl er sich bei seinem letzten Einsatz nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat.

Doch allzu lange kann Peacemaker das friedliche Leben zusammen mit seinem Weißkopfseeadler Eagly im patriotisch bemalten Wohnwagen genießen. Die zweifelhafte Regierungsorganisation A.R.G.U.S. rekrutiert ihn. Zusammen mit dem ihm bereits bekannten Agenten Emilia Harcourt (James Gunns Gattin Jennifer Holland) und John Economos( Steve Agee), sowie Amada Wallers Tochter Leota (Danielle Brooks) tritt er gegen die Butterflys an. Hierbei handelt es sich um insektenhafte Aliens, die sich in menschlichen Körpern einnisten und von ihren Wirten Besitz ergreifen.

Die aus acht Episoden bestehende Serie hat dern typischen Gunn-Touch. Musik spielt auch hier eine große Rolle. Den Vorspann, in dem alle Hauptdarsteller seltsame Tanzbewegungen zum Song Do Ya Wanna Taste It der norwegischen Metal-Band Wig Wam aufführen, habe ich mir achtmal in voller Länge angesehen.

Superhelden-typisch gibt es bei Peacemaker natürlich auch mitreißende Action-Sequenzen und großartige Spezialeffekte. Doch noch mehr Spaß machen die Szenen, in den sich die Charaktere gegenseitig auf den Keks.

James Gunn ist ein ganz großer Spaß gelungen, der alles was Marvel bei Disney+ online gestellt hat ganz schön alt aussehen lässt. Es darf sich auf eine zweite Staffel gefreut werden!

