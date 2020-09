Angesichts einer anstehenden Mondfinsternis treffen sich sieben Freunde zu einem gemeinsamen Abendessen und stellen fest, dass jeder von ihnen durch seine Handy-Kommunikation eine Art geheimes zweites Leben führt. Kurzerhand lassen sie sich auf ein Spiel ein: Jeder muss alles, was an diesem Abend über sein Smartphone rein- oder rausgeht, egal ob Nachricht oder Foto, mit allen Anwesenden teilen…

Diese Geschichte dürfte so manchem bekannt vorkommen, denn Bora Dagtekin (Fack ju Göthe-Trilogie, Türkisch für Anfänger) erzählte sie 2019 in seinem u. a. mit Karoline Herfurth, Elyas M’Barek und Jella Haase sehr prominent besetzten Kinoerfolg Das perfekte Geheimnis. Wer den Film – angesichts des intelligent geschriebenen und perfekt getimten Drehbuchs – für erstaunlich “undeutsch“ empfand, lag nicht völlig verkehrt.

Die nahezu 1:1-kopierte Vorlage war Perfetti Sconosciuti (“Perfekte Unbekannte“) von 2016. Zu diesem italienischen Film gibt es bereits 13 internationale Remakes, und eine US-Version steht auch noch an. Mit sicherem zeitlichem Abstand zur Heimkino-Veröffentlichung von Das perfekte Geheimnis erscheint beim selben Anbieter erstmals auch eine Deutsch synchronisierte Version von Perfetti Sconosciuti.

Das Original von Regisseur und Drehbuchautor Paolo Genovese bleibt in Sachen Tempo und opulenter Ausstattung etwas hinter der deutschen Variante zurück. Doch stärker noch als Dagtekin zeigt sich Genovese an den gar nicht so wenigen tragischen Komponenten seiner Geschichte interessiert und platziert nach einem nachdenklichen Moment nicht gleich den nächsten Schenkelklopfer.

Die DVD von Constantin Film enthält neben dem 93-minütigen Hauptfilm noch ein Making Of (5:42 min, wahlweise mit deutschen Untertiteln), sowie den deutschen und den italienischen Trailer (je 2:00 min)

„Perfetti Sconosciuti“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Perfetti Sconosciuti“ bei ebay kaufen, hier anklicken

„Das perfekte Geheimnis“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Das perfekte Geheimnis“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Das perfekte Geheimnis“ bei ebay kaufen, hier anklicken