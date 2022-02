Peter Butschkow: Land in Sicht – Mein Schleswig-Holstein

“Wo das Land so weit ist, dass das Auge gar nicht hinterherkommt, wo der Himmel so groß ist, dass die Wolken ihn gar nicht voll kriegen, wo der Wind so frisch ist, dass man sich gar nicht zu waschen braucht“, so schwärmt Peter Butschkow (Hosen an oder voll? – Vom Kampf der Geschlechter), eigentlich Berliner mit Cottbusser Wurzeln, von seiner Wahlheimat Schleswig-Holstein. Hier lebt er seit 1988 in einem “stilgerechten Reetdachhaus.“

Butschkow ist als Cartoonist tätig und seine bei Lappan erschienenen Ratgeberbücher wie Überleben als Oma eignen sich nicht nur zum Verschenken sondern auch mindestens ebenso gut zum Lesen. Die in dem Büchlein “Land in Sicht!“ versammelten Cartoons widmen sich pointiert den Menschen und Besonderheiten unseres nördlichsten Bundeslandes. So ist es dort so windig, dass sich Derjenige der gerade geht eigentlich in Schieflage befindet. Das Wetter da oben ist zwar oft nicht so doll, neigt zu Regen und Sturm, aber andererseits wird es auch überschätzt in “glühender Sonne schweißnass und klebrig unter lebensgefährlichen Palmen zu hocken.“, Hauptsache die Frisur hält!



Butschkow versieht seine Cartoons mit exakten Ortsangaben wie “Husum, Hafen“ oder “Amrum, Strand“. Wer schon einmal dort war, wird bestätigen können, dass der Mann weiß wovon er zeichnet.

