Peter Butschkow: Überleben als Oma

Geschenkbücher werden meist eher unter dem Motto “Liest ja eh keiner“ zusammengeschustert und die originellste (oder einzige) Idee kommt aufs Cover, während ansonsten eigenes (oder fremdes) Material recycelt wird. Peter Butschkows humoriger Ratgeber Überleben als Oma ist jedoch eine angenehme Ausnahme, denn das Büchlein hat es tatsächlich in sich.

Bei Butschkow (Land in Sicht, Hosen an oder voll?) kommen nicht nur einige mehr oder weniger passende Cartoons wie “Du hattest Dir doch einen Eipott gewünscht!“ und dazu passende “Je oller desto doller“-Parolen zum Abdruck. Sein Buch enthält auch noch einige mindestens ebenso komische Texte.

So erinnert Butschkow in zwei lustigen aber auch rührenden Texten an seine eigene Oma, die ihm immer Bananen aufdrängte (und für ihn “noch heute in jeder Banane weiterlebt“), sowie an die Nachbarin “Oma Schwarz“, die durch ihre neugierig-aufdringliche Art eigentlich abstoßend wirken müsste, aber ihm trotzdem als herzensguter und sehr an seiner Umgebung interessierter Mensch in Erinnerung blieb.

Insgesamt eignet sich dieses Buch, aber auch weitere Ratgeber von Butschkow wie Überleben in 25 Jahren Ehe oder Überleben beim Zahnarzt daher nicht nur überdurchschnittlich gut zum Verschenken, sondern es ist ebenso empfehlenswert die spaßigen Ratgeber vorher noch durchzulesen.

