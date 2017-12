Peyo: Die Schlümpfe Kompaktausgabe 2

Es ist sehr erfreulich, dass es mit der deutschen Edition der auf vier Bände angelegten Kompaktausgabe von Peyos Die Schlümpfe weitergeht. In chronologischer Reihenfolge – also so, wie sie in Belgien ihre Premiere erlebten – kommen hierin die ersten (und besten!) Abenteuer der blauen Wichte zum Abdruck.

Die “Klassiker-Dichte“ ist vielleicht nicht mehr ganz so hoch wie im ersten Band, der mit unvergesslichen Geschichten wie Blauschlümpfe und Schwarzschlümpfe, Schlumpfissimus, König der Schlümpfe, Das Zauberei und die Schlümpfe und Schlumpfine punkten konnte. Doch auch die im zweiten Band enthaltenen Stories Die Schlümpfe und der Monstervogel (auch bekannt als Die Schlümpfe und der Krakakas) sowie Der Astronautenschlumpf sind ganz gewiss absolute Höhepunkte der belgischen Comic-Kultur.

Äußerst informativ ausgefallen sind auch wieder die Seiten mit den reichbebilderten Hintergrund-Informationen. So ist zu erfahren, dass der Comic-Meister André Franquin (Gaston) einen nicht unerheblichen Input bei den Schlumpf-Comics hatte. So stammt von ihm das Aussehen des grässlichen Monstervogels Cracoucass, da der auf kinderfreundliche Comics fixierte Peyo nicht in der Lage war ein angemessen schreckliches Ungetüm zu zeichnen.

Von François Walthéry (Natascha) hingegen stammt die Idee, die sich in einem Vulkan befindlichen Landschaft, die dem Astronautenschlumpf vorgaukeln sollte, dass er sich auf dem Mond befinde, wie Hundehäufchen aussehen zu lassen. Peyo ließ sich sehr gerne von seinen Assistenten zuarbeiten, reagierte jedoch unwirsch, wenn diese dafür auch die Nennung ihres Namens auf der Titelseite des Comics forderten.

So gelang es Roland Goossens nur nach langen Diskussion sich gegen Peyo durchzusetzen. Nachdem er erreicht hatte, dass auf dem Cover von Die Schlümpfe und der Monstervogel wahrheitsgemäß zu lesen war, dass das Album von “Peyo und Gos“ stammte, kühlte das vormals gute Verhältnis zwischen den beiden Zeichnern ab, woraufhin Goossens das Studio von Peyo verließ.

Doch den zeitlosen Comic-Geschichten ist nicht anzumerken, dass der kreative Prozess nicht immer reibungslos verlief. Band 2 der Kompaktausgabe enthält außerdem noch diese kürzeren allesamt sehr lesenswerten Comic-Geschichten: Der falsche Schlumpf, Der hundertste Schlumpf, Schlumpfige Ostern, Schlumpffallen, Kein Schlumpf wie die anderen und Die Schlümpfe und die Wettermaschine.

