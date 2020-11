Peyo: Die Schlümpfe Kompaktausgabe 4

Mit Band 4 liegt die Kompaktausgabe mit allen Schlumpf-Comics, die zu Lebzeiten des 1992 verstorbenen Pierre Culliford alias Peyo entstanden sind, komplett vor.

Die Schlumpfsuppe von 1976 ist eine Comic-Geschichte, die noch voll in der Tradition von Peyos Meisterwerken wie Blauschlümpfe und Schwarzschlümpfe oder Das Zauberei und die Schlümpfe steht. Hauptfigur ist der Riese Nimmersatt, der seinem Namen alle Ehre macht und dem bösen Zauberer Gargamel die Speisekammer leer isst.

Als Nimmersatt auch noch dessen Kater Azrael verspeisen will, macht Gargamel dem Riesen Appetit auf Schlumpfsuppe. Doch die blauen Wichte haben allerlei Tricks auf Lager, um zu verhindern, dass sie verspeist werden…

Die restlichen in diesem Band enthaltenen Geschichten entstanden fast komplett ohne Beteiligung Peyos und sind teilweise Werbecomics, die in Form von Alben zweitverwertet wurden. So entstand Die Schlumpf-Olympiade 1979 anlässlich der Spiele in Moskau als Auftragsarbeit für Coca Cola und das belgische Olympische Komitee. Der Comic reiht diverse Sport-Wettkämpfe aneinander und verzichtet nahezu komplett darauf, eine witzig-spannende Geschichte zu erzählen.

Das Schlumpfbaby hingegen ist nur entstanden, um 1984 Werbung für einen Kinofilm zu machen, der aus dem Zusammenschnitt von drei Episoden der in den USA entstandenen Zeichentrickserie bestand. Der Comic zum Film entstand unter Zeitdruck und daher gab es im Spirou-Magazin keine Vorabveröffentlichung. Stattdessen lagen zwei aus Filmbildern bestehende Mini-Alben mit dem Schlumpfbaby zum Zusammenbasteln bei, die auch in diesem Buch zum Abdruck kommen.



Sehr viel interessanter als die in diesem Band enthaltenen Comics ist das knapp 70-seitige, reich bebilderte Vorwort. Hier wird dokumentiert, wie stark sich Peyo beim Zeichentrickfilm Die Schlümpfe und die Zauberflöte, sowie bei der in den USA irrsinnig erfolgreichen TV-Serie engagierte. Besonders kräftezehrend war der zumeist erfolglose Versuch zu verhindern, dass seine Schlümpfe vom Animations-Studio Hanna-Barbera (Familie Feuerstein) amerikanisiert wurden.

Daher blieb Peyo kaum Zeit, sich um seine Comic-Produktion zu kümmern. Das ist sehr schade, denn er genoss die kurzen Phasen, in denen er mit wieder mit seinen alten Weggefährten François Walthéry (Natascha) und Marc Wasterlain zusammenarbeitete. Wenn seine ehemaligen Assistenten nicht spurten, drohte er ihnen im Scherz damit, sie in den Keller zu sperren, wo sie alle Episoden der Schlumpf-TV-Serie müssen. Peyo hat in seinen letzten Lebensjahren kaum noch Comics gezeichnet, doch es ist ihm gelungen ein Studio aufzubauen, das auch nach seinem Tode erfolgreich Schlumpf-Geschichten produziert.



