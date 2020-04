Ein Jahr nach dem blutrünstigen Piranha-Massaker am Lake Victoria will der skrupellose Chet den in der Nähe Unglücksort gelegenen Wasserpark Big Wet wiedereröffnen. Um das Geschäft anzukurbeln, ersetzt er kurzerhand die Bademeister durch sexy Bikini-Girls mit Körbchengröße Doppel-D und zur Eröffnungsparty wurde sogar David Hasselhoff verpflichtet. Doch Chet hat nicht mit den als ungeladenen Gästen auftauchenden noch aggressiveren Piranhas gerechnet…

Nachdem Piranha 3D 2010 seine 24 Millionen Dollar Produktionskosten gleich dreifach wieder einspielte und sich auf DVD und Blu-ray sehr gut verkaufte, war ein Sequel beschlossene Sache. Doch in US-amerikanischen Kinos wurde die Fortsetzung 2012 gar nicht erst groß gestartet, sondern gleich an den Heimkinomarkt durchgereicht.

Bei der ausgewogenen Mischung aus Ironie, Splatter und Voyeurismus (immer wieder gab es Unterwasseraufnahmen von knackigen Mädels in engen Bikinis zu bestaunen) seines Vorgängers kann Piranha 2 zwar überhaupt nicht mithalten, doch besser als die meisten direkt für die DVD-Vermarktung produzierten Horrorfilme ist das Werk allemal.

Dies liegt ganz sicher auch an der interessanten Besetzung. Christopher Lloyd (Zurück in die Zukunft) rollt als verrückter Wissenschaftler schön irre mit den Augen, der vom bulligen Ving Rhames verkörperte Sheriff hat den ersten Teil wider Erwarten doch noch überlebt und versucht jetzt ohne Beine gegen Piranhas zu kämpfen.

Die ganz große Show liefert David Hasselhoff, der sich selbst spielt (bzw. eine Klischee-Version davon) und zeigt, dass er ein noch schlechterer Bademeister als Sänger ist. Im sehr lustigen Nachspann kaspert Hasselhoff wie ein Weltmeister und wirbt auch noch für das durchgeknallte Projekt Fishhunter. Wer nichts erwartet, bekommt also eine ganze Menge geboten.

Bonusmaterial der Blu-ray: Audiokommentar der Filmemacher, wie alle Extras ohne deutsche Untertitel; B-Roll (9:42 min); The Hofftastic World of David Hasselhoff (2:11 min); The Story behind the DD (7:51 min); Deleted Scenes (2:34 min); Interviews (12:52 min); Busey´s Bloopers (2:06 min); Wet and Wild with David Koechner (1:38 min); A Lesson with John (3:56 min); Deutscher Trailer (2:10 min)

