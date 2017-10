Nach dem äußerst lahmen zweiten Teil hatte wohl niemand sehnsüchtig auf diesen Film gewartet. Doch oh Wunder, Fluch der Karibik 3 bzw. Pirates of the Caribbean 3 – Am Ende der Welt, wie das Werk zum simultanen weltweiten Vermarkten benannt wurde, überrascht über die volle (nicht gerade kurze) Laufzeit durch permanente Hochdruck-Action, verblüfft aber auch durch surreale Einfälle und Bilder, die eher an Terry Gilliam als an Jerry Bruckheimer denken lassen.

Die Story ist zwar etwas hirnrissig, aber ganz im Gegensatz zum zweiten Teil passiert immerhin permanent etwas. Die Helden (darunter natürlich auch der vom Kraken verschluckte Jack Sparrow) sind auf der Flucht vor der Ost-Indien-Handelsgesellschaft. Sie begeben sich nach Singapur und danach in eine atemberaubend gestaltete Schiffswrack-Stadt um eine Allianz mit anderen Freibeutern eingehen. Der vereinigten Piraten-Armada steht am Ende der Welt schließlich die ultimative Schlacht am Rande eines wilden Mahlstroms bevor…



Die Star-Besetzung der ersten beiden Teile ist wieder komplett an Bord und wird hochkarätig ergänzt durch markante Kurzauftritte von Chow Yun Fat und (endlich!) Keith Richard als Jack Sparrows Vater. Insgesamt ist der dritte Teil ein würdiger Nachfolger des Originalfilms. Die humorvoll-romantische Story lässt noch einige Luken für eventuelle Fortsetzungen offen.

