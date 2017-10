Pirates of the Caribbean 4 – Fremde Gezeiten

Jack Sparrow ist diesmal hinter der Quelle der ewigen Jugend her. Auch der berüchtigte Captain Blackbeard (Ian McShane) will die Quelle finden – zusammen mit der schönen, verwegenen Freibeuterin Angelica (Penélope Cruz), die mit beiden Männern so einiges verbindet. Es beginnt eine Reise ins Ungewisse, auf der die Piraten sich nicht nur gegen mysteriöse Meerjungfrauen und skrupellose Halsabschneider, sondern auch gegen Jacks alten Rivalen Hector Barbossa (Geoffrey Rush) behaupten müssen.

Bereits der zweite Teil von Fluch der Karibik konnte nicht mehr so richtig zünden, da er anscheinend nur gedreht wurde um einen dritten Teil vorzubereiten, der dann jedoch überraschend turbulent und unterhaltsam geriet. Teil 4 hingegen dient augenscheinlich in erster Linie dazu neugierig auf weitere Fortsetzungen zu machen und ist zudem eine One-Man-Show von Johnny Depp. Schmerzlich fehlen Orlando Bloom und Keira Knightley, die nur angedeutete Liebesgeschichte zwischen einem Missionar und einer Nixe (gefährliche Biester übrigens) ist kein wirklicher Ersatz hierfür.



Wer nicht allzu viel erwartet, kann sich mit dem vierten Teil doch noch halbwegs passabel amüsieren. Die Ausstattung ist auch diesmal sehr hübsch, der zweite Auftritt von Keith Richards als Jacks Vater kommt zwar nicht mehr sonderlich überraschend, ist aber unterhaltsam und rasante Actionszenen gibt es im Viertelstundentakt. Wer dazu noch ne Buddel voll Rum trinkt hat dann doch noch seinen Spaß, manchmal sogar am Film.

„Fluch der Karibik“ bei ebay kaufen, hier anklicken

„Fluch der Karibik“ auf DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Fluch der Karibik“ auf Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Fluch der Karibik 2“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Fluch der Karibik 2“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Fluch der Karibik 3“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Fluch der Karibik 3“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten (3D + 2D)“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Pirates of the Caribbean: Salazars Rache (3D + 2D)“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Fluch der Karibik – Teil 1-4“ als DVD-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Fluch der Karibik – Teil 1-4“ als Blu-ray-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken