Pirates of the Caribbean 5: Salazars Rache

Ab 5. Oktober auf DVD und Blu-ray

Der 2011 entstandene vierte Teil der Fluch der Karibik-Reihe spielte mehr als eine Milliarde Dollar ein. Dennoch greift die erst sechs Jahre später entstandene Fortsetzung die seinerzeit nicht zu Ende erzählte Geschichte um heimtückische Meerjungfrauen und die Quelle der ewigen Jugend nicht wieder auf. Vielmehr beruft sich auf Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten auf die ersten drei Filme der Reihe und das ist gut so.

Johnny Depp spielt als Jack Sparrow zwar zweifelsohne die Hauptrolle, doch diesmal dominiert er nicht den Film, auch wenn wir kurz seinen von Paul McCartney verkörperten Patenonkel kennenlernen.

Ebenfalls recht mitreißend erzählt werden die Erlebnisse von Henry (Brenton Thwaites), dem Sohn von Will Turner (Orlando Bloom), der sich zur angeblichen Hexe Carina (Kaya Scodelario) hingezogen fühlt. Die junge Dame steht übrigens auch noch in verwandtschaftlicher Beziehungen zu einer der Hauptfiguren der Filmreihe.

Das große Finale ist dann nicht nur ebenso spannend wie spektakulär in Szene gesetzt, sondern führt noch einmal alle wichtigen Elemente von Fluch der Karibik zusammen und bringt die Geschichte ebenso schön wie befriedigend zu Ende.

Auch wenn eine nach dem Vorspann gezeigte Sequenz eine Hintertür für einen weiteren Kinoauftritt von Jack Sparrow aufstößt, wäre es wohl doch sinnvoll, wenn die Reihe mit diesem Film ihren Abschluss findet.

Die Blu-ray von Disney enthält den 129-minütigen Film, sowie ein umfangreiches Making Of (47:50 min, wie alle Extras wahlweise mit deutschen Untertiteln), Jerry Bruckheimers Fototagebuch (1:40 min), eine Gag Reel (2:58 min) und vier Deleted Scenes (insgesamt 2:59 min)

„Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Pirates of the Caribbean: Salazars Rache (3D + 2D)“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Fluch der Karibik“ bei ebay kaufen, hier anklicken

„Fluch der Karibik“ auf DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Fluch der Karibik“ auf Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Fluch der Karibik 2“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Fluch der Karibik 2“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Fluch der Karibik 3“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Fluch der Karibik 3“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten (3D + 2D)“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Fluch der Karibik – Teil 1-4“ als DVD-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Fluch der Karibik – Teil 1-4“ als Blu-ray-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken