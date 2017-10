Pirates of the Caribbean – Fluch der Karibik 2

Fluch der Karibik 2 wurde zeitgleich mit dem dritten Teil gedreht und erzählt trotz seiner nicht gerade kurzen Laufzeit keine abgeschlossene Geschichte. Es wird bei großen Kinohits ja immer wieder gerne behauptet, dass sie ohnehin als erster Teil einer Trilogie geplant waren. Doch die Fortsetzungen liefern selten den Beweis dafür, dass es noch irgendetwas wichtiges oder gar neues zu erzählen gibt.

Eine Art Das Imperium schlägt zurück, also ein zweiter Teil, der wirklich gespannt auf den weiteren Verlauf der Star Wars-Serie machte, ist Fluch der Karibik 2 leider nicht geworden.

Bekannte Figuren und Story-Elemente (langsam etwas penetrant: der Hund mit dem Schlüssel im Maul aus der Disneyland-Attraktion) tauchen auf. Statt Skelettkörper haben die bösen Piraten diesmal allerlei Tentakel und verunstaltete Körper.

Als dunkle Macht im Hintergrund wird die Westindien-Kompanie aufgebaut. Johnny Depp tuckt ein wenig zu besoffen durch den Film ohne dabei so charmant und unberechenbar wie im ersten Teil zu wirken. Jack Davenport as James Norrington: Jener blasse Offizier und Beinah-Bräutigam Keira Knightley as Elizabeth Swann: hingegen ist plötzlich Pirat und ganz, ganz wichtig für die kaum vorhandene Handlung.

Natürlich gibt einige hübsche Bilder und Actionszenen (z. B. dieser völlig entfesselte Fechtkampf auf dem losgelösten Wassermühlenrad) aber auch reichlich Leerlauf und Wiederholungen.

