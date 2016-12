Samuel genießt sein Leben an der Côte d’Azur in vollen Zügen. Tagsüber bricht er mit reichen Touristen zu Segeltrips auf und abends feiert er Party mit jungen Touristen. Doch plötzlich taucht eine Frau namens Kristin, an die sich Samuel kaum noch erinnern kann, mit der drei Monate alten Gloria auf. Sie behauptet Samuel wäre der Vater, überreicht ihm das Kind, steigt in ein Taxi und fährt fort.

Samuel versucht erfolglos Kristin in London aufzuspüren, doch zufällig findet er dort einen gut bezahlten Job als Stuntman und entwickelt sich zu einem verantwortungsbewussten Vater. Auch das Leben mit der aufgeweckten Gloria bereitet ihm viel Vergnügen. Doch nach acht Jahren taucht plötzlich Kristin wieder auf. Sie hat jetzt einen neuen Lebensgefährten gefunden und fordert das Kind zurück…

Nachdem er einiges zum Erfolg von “Ziemlich beste Freunde“ beitrug, hat sich die Karriere von Omar Sy rasant entwickelt. Er war in internationalen Filmen wie “Jurassic World“ oder “X-Men: Zukunft ist Vergangenheit“ in kleineren Rollen dabei. In Frankreich jedoch spielte er die Hauptrollen in Kassenschlagern wie “Ein Mordsteam“ oder “Heute bin ich Samba“. Bei “Plötzlich Papa“ handelt es sich um das Remake des mexikanischen Films “No se aceptan Devoluciones“ von 2013, doch die Handlung erinnert auch an den US-Blockbuster “Daddy ohne Plan“ mit Dwayne Johnson.

Omar Sy macht sowohl in den rasanten, wie auch in den etwas ernsthafteren Momenten eine recht gute Figur. Doch auch die weiteren Darsteller wie Clémence Poésy (Kristin), Gloria Colston (Gloria) oder Antoine Bertrand können überzeugen. Besonders reizvoll ist “Plötzlich Papa” in der französisch-englischen Originalfassung. Einmal mehr gelang dem französischen Kino ein sympathischer Unterhaltungsfilm mit Weltniveau!

„Ziemlich beste Freunde“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Ziemlich beste Freunde“ als Special Edition mit 2 DVDs bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Ziemlich beste Freunde“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Ziemlich beste Freunde“ als Special Edition mit 2 Blu-rays bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Ziemlich beste Freunde“ bei ebay kaufen, hier anklicken