Posy Simmonds: Gemma Bovery

Ähnlich wie in ihrem danach entstandenen Comic Tamara Drewe, der von Stephen Frears erfolgreich als Immer Drama um Tamara verfilmt wurde und ebenfalls zuerst als Fortsetzungsserie in der englischen Zeitung The Guardian erschien, konfrontiert Posy Simmonds in ihrem mittlerweile auch verfilmten Comic Gemma Bovery ihre Figuren ebenfalls mit Motiven aus der Welt der Literatur.

Hauptfigur bzw. Beobachter und Erzähler ist der literarisch interessierte Bäcker Raymond Jobert, dessen Leben in einer Kleinstadt in der Normandie so vor sich hin dümpelt bis plötzlich ein englisches Pärchen eins der dortigen Landhäuser bezieht. Das ist eigentlich nichts Besonderes, doch Raymond horcht auf, als er den Namen der britischen Dame erfährt: Gemma Bovery. Er muss sofort an Gustave Flauberts Roman Madame Bovery denken und bemerkt erschreckend viele Ähnlichkeiten zwischen Gemma und jener Romanfigur, die aus Liebeskummer und finanzieller Not Selbstmord begeht. Raymond versucht dies bei Gemma zu verhindern, macht dadurch aber alles nur noch schlimmer…

Die auch als Kinderbuchillustratorin tätige Posy Simmonds hat für Gemma Bovery einen interessanten Stil gefunden, der Comic-Elemente mit Prosatexten und Tagebucheintragungen vermengt. Jede Seite erzählt ein in sich abgeschlossenes Kapitel und macht gespannt auf den weiteren Verlauf der Geschichte, ist also ideal für eine Veröffentlichung als Fortsetzungsserie, funktioniert aber auch bestens bei geballter Lektüre. Simmonds sehr schön mit Grautönen “kolorierte“ Schwarzweißgrafik karikiert die Figuren ein wenig. Das passt bestens zum satirischen Grundton der Erzählung, denn Simmonds amüsiert sich über das Verhältnis zwischen Franzosen und Engländer ebenso wie über wehleidige Menschen, die glauben alles wird besser wenn sie aufs Land ziehen sowie über Zeitgenossen, die es nicht mögen wenn ihre Vorurteile unbestätigt bleiben.

