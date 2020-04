Prinz Eisenherz – Die kompletten Dell-Hefte 2

Nachdem 1954 eine Verfilmung von Prinz Eisenherz in die Kinos kam, wurde eine weitere Comic-Version der Abenteuer des Ritters der Tafelrunde veröffentlicht. Eine 34-seitige sehr geraffte Adaption der Filmhandlung, erschien nicht wie Hal Fosters Klassiker im Wochentakt in den Zeitungen, sondern der Dell-Verlag veröffentlichte es in Form eines Comicheftes.

Da sich dieses sehr gut verkaufte, folgten bis 1958 noch sieben weitere Comichefte, die ebenfalls von Robert Fujitani gezeichnet wurden und sich eher am Kinofilm als an Fosters epischer Serie orientierten. Es ist sehr löblich, dass sich der Bocola Verlag auch der Dell-Hefte angenommen hat und sie im selben Format wie die vorbildlich editierte Eisenherz-Gesamtausgabe in zwei Sonderbänden chronologisch veröffentlicht.

Der erste Band enthält neben der Filmadaption, die als Ausgabe 567 der fortlaufend durchnummerierten Reihe von Dell Comics – in der auch Disney-Material veröffentlicht wurde, erschienen ist, noch drei weitere Eisenherz-Comics, sowie ein interessantes Vorwort von Wolfgang J. Fuchs.

Ein zweiter Band liefert die restlichen drei Eisenherz-Hefte von Dell nach und enthält zudem noch einiges recht interessantes Bonusmaterial. Ein Text von Uwe Baumann weist auf die Besonderheiten der Geschichten hin und ein Interview mit Robert Fujitani bietet einen interessanten Einblick in die Entstehungsgeschichte. Hinzu kommen noch in den Dell-Heften abgedruckten Zusatzseiten, die ansprechend illustrierte Informationen zu Themen wie „Der Weg zur Ritterwürde“ oder “Pilgerfahrten“ bieten.

Ob die so gut wie möglich restaurierten, schlichten Dell-Comics von Fujitani das große Format dieser Prachtedition “verdient“ haben ist vielleicht etwas fraglich. In eine Eisenherz-Gesamtausgabe gehört dieses Material jedoch allemal.

