Prinz Eisenherz – Die kompletten Dell-Hefte

1954 drehte Henry Hathaway (Niagara, Das war der Wilde Westen) eine Verfilmung von Prinz Eisenherz. Herausgekommen ist ein optisch beeindruckendes Ritter-Epos mit Hollywood-Starbesetzung. Robert Wagner ist dank gut sitzender Perücke glaubhaft in der Titelrolle, Janet Leigh liebreizend als Aleta und James Mason schurkisch als Sir Brack.

Doch der episch erzählten Comicvorlage wurde der Film allenfalls optisch gelegentlich gerecht. Dies lag auch daran, dass Hal Foster, der Schöpfer der Comicvorlage an der Produktion kaum beteiligt wurde. Als der Verlag Dell einen Comic zum Film herausbrachte, stand Foster als Zeichner nicht zur Verfügung und stattdessen lieferte Robert Fujitani auf 36 Seiten eine geraffte Nacherzählung von Hathaways Kinofilm.

Fujitanis routiniert in Szene gesetzte Sprechblasen-Erzählung kam immerhin so gut an, dass Dell in seiner fortlaufend durchnummerierten Reihe – in der auch Disney-Material veröffentlicht wurde – zwischen 1954 und 1958 insgesamt siebenmal von Fujitani gezeichnete Eisenherz-Geschichten veröffentlichte, die sich stärker am Kinofilm als an Hal Fosters Comic orientierten.

Es ist löblich, dass sich der Bocola Verlag auch dieser Dell-Hefte angenommen hat und sie im selben Format wie die vorbildlich editierte Eisenherz-Gesamtausgabe in zwei Sonderbänden chronologisch veröffentlicht.

Ob die so gut wie möglich restaurierten schlichten Heft-Zeichnungen von Fujitani das große Format dieser Prachtedition “verdient“ haben ist vielleicht etwas fraglich. In eine Eisenherz-Gesamtausgabe gehört dieses Material allemal und für die Edition spricht auch das interessante Vorwort von Eisenherz-Übersetzer Wolfgang J. Fuchs.

