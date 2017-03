Prinz Eisenherz, Jahrgang 1993/1994

Genau wie Hal Foster gelingt es auch John Cullen Murphy, der von seinem Sohn Cullen als Autor unterstützt wurde, die Saga von Prinz Eisenherz so fortzuführen, dass sich zwar ständig etwas ändert, doch die Hauptfigur davon nicht wirklich betroffen ist.

Auch in den Jahrgängen 1993 und 1994 sind es stärker die Kinder von Eisenherz, aber auch von dessen Erzfeind Mordred, deren Leben sich drastisch wandelt. So ist Eisenherz‘ Sohn Prinz Arn schon eine Weile mit Mordreds Tochter Maeve verheiratet. Auf seinen Reisen wird Prinz Eisenherz bei seinem Kämpfen gegen Aberglauben auch mit dem Druiden-Priester Cormac konfrontiert, der sich zu seinem eigenen Entsetzten als Sohn Mordereds (und Zwillingsbruder von Maeve) entpuppt. Erschwerend, doch dramaturgisch hilfreich, kommt noch hinzu, dass sich Eisenherz‘ Tochter Valeta in den blondgelockten Druiden verliebt hat.

Interessant sind auch die ungewöhnlichen Bedrohungen mit denen Eisenherz und seine Kumpel von der Tafelrunde konfrontiert werden. Basierend auf tatsächlichen Ereignissen sind es diesmal Kaninchen, die Mordred in Britannien einsetzt (bzw. aussetzt) um die dortige Agrarwirtschaft zu zerstören. Doch Eisenherz kontert, indem er einen Falkner und die zugehörigen Raubvögel aus Friesland importiert, um die Kaninchen-Plage zu bekämpfen.

Im vorherigen Eisenherz-Band mit den Jahrgängen 1991 und 1992 erklärte Uwe Baumann in seinem Vorwort Beweise warum John Cullen Murphy ein versierter Comic-Erzähler ist. Dieser setzt immer dann randlose Einzelbilder ein, wenn eine Rückblende vergangene Ereignisse schildert. Diese klare Trennung der Zeitebenen trägt zum Lesegenuss bei. Es ist sehr erfreulich, dass Bocola in dieser schönen Edition das komplette Eisenherz-Werk von Murphy veröffentlicht, der die ritterlichen Abenteuer des Prinzen bis März 2004 zeichnete.

