Prinz Eisenherz, Jahrgang 1999/2000

Als Zeichner hat John Cullen Murphy nicht wie sein Vorgänger Hal Foster nach absoluter Perfektion gestrebt. Dennoch sind auch die von ihm gestalteten Prinz-Eisenherz-Comics mehr als lesenswert und haben sich so gut gehalten, dass bei der Lektüre völlig in Vergessenheit gerät, dass die Geschichte ursprünglich in wöchentlichen Fortsetzungen veröffentlicht wurden.

Die von Murphys Sohn Cullen, der mittelalterliche Geschichte studiert hat, geschriebene Geschichte lässt sich mit viel Vergnügen in einem Rutsch lesen und hat einen erstaunlich langen Atem. So sieht es am Ende des Eisenherz-Jahrgangs 1998 (zu finden in Band 14 von Bocolas Murphy-Gesamtausgabe) ganz schön finster aus für die Ritter der Tafelrunde. Einem Heer von Barbaren gelang es Camelot zu erobern, König Arthus ging in den Kriegswirren verloren und die überlebenden Ritter mussten ins Exil, in die alte modrige (aber sehr geschichtsträchtige) Burg Tintagel.

Der Eisenherz-Jahrgang 1999 beschreibt anfangs wie es König Arthus, der zuvor als Tagelöhner durch die einst eigenen Lande zog, gelingt unerkannt ins besetzte Camelot zu gelangen und dort zum Berater des Barbaren-Herrschers Ethelbert zu werden. Dieser hochinteressante Handlungsstrang wird unterbrochen und findet erst Ende 2000 (also auf den letzten Seiten dieses Bandes) seine Auflösung.

Zwischendrin zeigen die Murphys, dass die Abenteuerlust von Prinz Eisenherz auch nicht durch das Exil in Tintagel gebremst wird. Um einer schönen Dame zu helfen, bricht der Prinz zusammen mit Ritter Gawain zu einer Mission nach Island auf. Dort gilt es eine Intrige zu verhindern, die einen potentiellen Tyrannen an die Macht bringen soll. Diese spannende Geschichte ist verknüpft mit der ergreifenden Beschreibung des Schicksals des “Namenlosen“, bei dem es sich um den letzten Neandertaler handelt. Wenn hier auf wenig mehr als zwei Seiten das Schicksal der ausgestorbenen Urzeitmenschen geschildert wird, zeigt sich einmal mehr was für ein großartiges Epos Prinz Eisenherz ist und wie erfreulich es ist, das endlich eine optimal aufgemachte Gesamtausgabe vorliegt.

